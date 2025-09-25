Cổ phiếu Vingroup đỡ thị trường

Mã VIC của Vingroup lên mức cao nhất lịch sử trở thành trụ cột giúp chứng khoán tăng gần 9 điểm dù vẫn có hơn trăm cổ phiếu đi lùi.

Chứng khoán mở cửa tăng hơn 9 điểm trong phiên ATO theo quán tính sau phiên tăng mạnh hôm trước. Tuy nhiên ngay sau đó, đồ thị VN-Index rung lắc quanh tham chiếu và đổi màu liên tục. Thanh khoản tăng mạnh, duy trì ở mức 3.000-4.000 tỷ so với cùng kỳ phiên trước. Sau 10h20, chỉ số chung bị nhuộm đỏ cho đến khi được kéo lên tham chiếu trở lại trước giờ nghỉ trưa.

Sang buổi chiều, VN-Index cải thiện hơn hẳn, có lúc kiểm tra gần vùng 1.670 điểm nhưng sớm hạ độ cao. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn không thay đổi nhiều so với buổi sáng khi khoảng một phần ba cổ phiếu sàn HoSE vẫn bị nhuộm đỏ. Về cuối phiên, VN-Index cải thiện hơn và đóng cửa trên 1.666 điểm, tăng gần 9 điểm so với hôm qua.

Mức độ đồng thuận trên thị trường không cao, thể hiện qua việc số lượng cổ phiếu tăng và giảm không quá chênh lệch, lần lượt là 188 và 126 mã. 5/19 nhóm cổ phiếu hôm nay ghi nhận chỉ số ngành suy giảm. Chỉ số chung chủ yếu được nâng đỡ bởi cổ phiếu VIC của Vingroup.

Hôm nay, VIC chốt tăng 6% lên 158.000 đồng một đơn vị. Đây là thị giá cao nhất từ trước đến nay của cổ phiếu Vingroup. Thanh khoản ghi nhận gần 434 tỷ đồng, chủ yếu là lực mua chủ động. Tính từ đầu năm, cổ phiếu VIC đã tăng gần 290% thị giá, giá trị vốn hóa tăng thêm khoảng 450.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến cổ phiếu VIC phiên 25/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Thời gian gần đây, Vingroup đón nhiều thông tin tích cực. Họ vừa "chào sân" ngành điện với dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, tổng công suất thiết kế 4.800 MW. Đây là dự án do Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo đầu tư với tổng mức vốn hơn 178.012 tỷ đồng.

Song song đó, công ty con Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền với mức 33.000 đồng cho một cổ phiếu. Dự kiến, Vingroup có thể nhận về gần 4.600 tỷ đồng.

Sự dẫn dắt của VIC cũng giúp chỉ số ngành bất động sản giữ hiệu suất nổi bật. Ngành này còn có CII và TDH tăng trần, trong đó CII ghi nhận thanh khoản hơn 613 tỷ đồng. Các mã khác như VCG, TCH, NLG cùng tích lũy trên 2%.

Trong phiên hôm nay, tổng giá trị giao dịch sàn HoSE cải thiện nhẹ gần 700 tỷ lên trên 27.800 tỷ đồng. Đây cũng là phiên thứ 3 liên tiếp, thanh khoản về dưới mức 30.000 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.063 tỷ đồng, tăng gần 37% so với hôm qua, phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp. Họ tập trung xả các cổ phiếu VPB, FPT, SSI, KBC, VHM, VND... Ở chiều ngược lại, VIC là mã duy nhất được khối ngoại mua ròng trên trăm tỷ đồng.

Tất Đạt