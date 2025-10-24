Chứng khoán dứt mạch tăng

Sau ba phiên đi lên, VN-Index trở lại sắc đỏ trong ngày cuối tuần, trước áp lực bán ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

Chứng khoán giữ sắc xanh chỉ trong vài phút thực hiện giao dịch giá mở cửa, ngay sau đó bị kéo về dưới tham chiếu. Sau đó, VN-Index diễn biến tích cực trở lại rồi tiếp tục bị nhuộm đỏ. Càng về cuối buổi, đồ thị càng trút xuống, có lúc về sát mốc 1.660 điểm, tức giảm gần 27 điểm, nhưng sớm cải thiện trước giờ nghỉ trưa.

Sang buổi chiều, chỉ số đại diện sàn HoSE có phần tích cực hơn khi nhiều lần kiểm tra mốc tham chiếu, có thời điểm lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, phiên ATC lần nữa mang tới diễn biến tiêu cực. VN-Index đóng cửa trên 1.683 điểm, giảm gần 4 điểm so với hôm qua.

Độ rộng thị trường nghiêng nhiều về bên giảm giá với 190 mã, trong đó có 4 mã nằm sàn. Ở chiều ngược lại, 117 cổ phiếu tăng giá với 6 đại diện tím trần. Trong đó, hai đại diện "họ Viettel" là VTP và CTR ghi nhận thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Dẫn dắt dòng tiền tiếp tục gồm nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, nhưng có sự phân hóa về hiệu suất. Ngân hàng và chứng khoán là hai ngành gây ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường. Trong nhóm 10 cổ phiếu làm VN-Index giảm điểm nhiều nhất, 8 đại diện từ hai ngành trên, lần lượt là TCB, MBB, VPB, VIX, SSI, VCB, TCX và STB.

Bất động sản là bệ đỡ giúp chỉ số chung không giảm quá sâu. Hỗ trợ thị trường nhiều nhất là VIC của Vingroup mới mức tăng 1,9% lên 219.000 đồng cùng thanh khoản gần 748 tỷ đồng. Ngoài ra, DXG hôm nay tăng 4,2% so với tham chiếu, còn CEO tích lũy thêm 2,7%. Nhiều mã khác như PDR, DIG, NVL, KDH, KBC cũng tăng dưới 1%.

Tuy nhiên, ngành này đã có sự phân hóa khi CII, HDC sụt trên 2%. Hai đại diện "họ Vin" khác là VHM và VRE lần lượt giảm 0,4% và 1,5%.

Tổng giá trị giao dịch hôm nay trên sàn HoSE tăng trở lại, đạt gần 29.900 tỷ đồng, cao hơn hôm qua khoảng 5.300 tỷ. Tuy nhiên đây vẫn là mức thấp so với thanh khoản trung bình giai đoạn trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng ở phiên thứ ba liên tiếp với khoảng 1.767 tỷ đồng. Hôm nay, SSI bị xả ròng gần 759 tỷ đồng. Ngoài ra các mã MBB, VCI, VIX và SHB cũng bị bán ròng trên trăm tỷ. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mạnh tay gom FPT và MSN.

Chứng khoán đã trải qua tuần biến động mạnh. Phiên đầu tuần đánh dấu cú giảm kỷ lục khi thị trường hoảng loạn trước thông tin về kết quả thanh tra trái phiếu, cộng thêm áp lực bán ròng không dứt của khối ngoại. Sau đó, VN-Index có ba phiên phục hồi trước khi trở lại sắc đỏ hôm nay. Tổng lại, chỉ số này sụt hơn 48 điểm trong tuần.

Thanh khoản ba phiên gần đây xuống thấp. Về mặt tích cực, điều này cho thấy áp lực bán tháo không dâng cao. Tuy nhiên, việc nhà đầu tư giao dịch dè chừng khiến VN-Index khó đủ động lực để tiến lên.

Trong bảng tin trước giờ giao dịch hôm nay, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng 1.700 điểm sẽ là vùng kháng cự quan trọng và cũng là ngưỡng quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường. Nếu chỉ số không vượt thành công, áp lực chốt lời có thể gia tăng. Do đó, nhà đầu tư cần chủ động hạ tỷ trọng hoặc cơ cấu lại danh mục, ưu tiên các mã có nền tảng tốt.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyên nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và tận dụng những nhịp tăng điểm để cơ cấu danh mục. Hướng cơ cấu sẽ là loại bỏ những cổ phiếu yếu và đã gãy xu hướng tăng, chuyển dần sang các mã bắt đầu có đà hồi phục tốt trong những phiên cuối tuần.

Tất Đạt