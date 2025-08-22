Chứng khoán giảm mạnh, hàng chục cổ phiếu nằm sàn

VPB, BSR, SHB, VND hay EIB nằm hết biên độ cùng áp lực bán chốt lời lan rộng khiến chứng khoán giảm hơn 42 điểm.

Ngay khi thị trường đạt kỷ lục mới hôm qua, chứng khoán mở cửa sáng nay nhanh chóng rơi về dưới tham chiếu. Sau phiên ATO, chỉ số VN-Index rơi về sát mốc 1.660 điểm rồi nhanh chóng phục hồi nhưng sắc xanh chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Các lệnh bán được đưa ra liên tục, tập trung vào nhóm cổ phiếu bluechip khiến thị trường lần lượt điều chỉnh về các vùng giá thấp hơn. Có lúc, chứng khoán cách tham chiếu gần 44 điểm. Thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi các mã chứng khoán và ngân hàng - những nhóm đã có nhịp tăng mạnh trong những phiên trước.

Sau giờ nghỉ trưa, thị trường biến động nhẹ trước khi bị đẩy về thủng mốc 1.630 điểm khi nhiều cổ phiếu rơi về giá sàn. Nhưng ngay sau đó, chứng khoán có dấu hiệu phục hồi khi một số mã trụ lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, thị trường lại đảo chiều lần nữa khiến trước áp lực bán.

Chốt phiên, VN-Index dừng ở trên 1.645 điểm, giảm hơn 42 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá khi có 275 cổ phiếu trên sàn HoSE bị nhuộm đỏ, chiếm gần 72%. Bên tăng giá chỉ có 76 cổ phiếu.

Hôm nay có đến 24 mã giảm kịch sàn, trải rộng từ nhóm vốn hóa lớn đến vừa và nhỏ. Nổi bật trong đó là VPB, BSR, SHB, VND hay EIB với thanh khoản cao. Đây đều là những cổ phiếu đã tăng mạnh nhiều phiên trước đó và thu hút dòng tiền lớn.

Trừ truyền thông, tất cả nhóm cổ phiếu còn lại đều ghi nhận chỉ số ngành đi lùi, nặng nhất là dầu khí, hóa chất, thép, chứng khoán. Ở nhóm chứng khoán - ngành có độ nhạy cao với triển vọng thị trường, sắc xanh chỉ xuất hiện lẻ tẻ trên bảng điện. VND và BSI giảm hết biên độ. Ngoài ra, các mã như SSI, VCI, HCM, EVF, FTS, SHS, MBS cũng điều chỉnh lớn từ 3,5-6,8%.

Riêng VDS của Chứng khoán Rồng Việt lội ngược dòng khi tăng lên giá trần.

Tuy nhiên khi tính đến tỷ trọng vốn hóa, ngân hàng lại là nhóm có ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung. VPB, SHB và EIB nằm sàn, gần cuối phiên còn ghi nhận "trắng" bên mua. Các mã TCB, MBB, ACB hay STB sụt quanh 4% đến trên 6%. VPB và TCB dẫn đầu nhóm góp mức giảm nhiều nhất cho VN-Index.

Dẫu vậy, sắc xanh vẫn xuất hiện ở một số cổ phiếu như VIB, MSB, VCB hay BID.

Trong khi buổi sáng, dòng tiền trên sàn HoSE ghi nhận ở mức tương đương cùng kỳ phiên trước, thanh khoản bắt đầu dâng cao ở phiên chiều - thời điểm thị trường biến động mạnh hơn. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 62.300 tỷ đồng, tăng thêm hơn 10.700 tỷ.

Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng lên 12 phiên liên tiếp với khoảng 1.347 tỷ đồng hôm nay. Họ bán ra rất mạnh trong buổi sáng nhưng dần thu hẹp vào lúc chiều. HPG ghi nhận giá trị bán ròng gần 1.045 tỷ đồng, ngoài ra còn có VPB, OIL và STB cũng bị xả ròng trên trăm tỷ. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu gom hàng ở VIX và PDR.

Như vậy tương tự tuần trước, chứng khoán tiếp tục giảm điểm ở phiên cuối tuần này. Phiên điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh VN-Index lập kỷ lục mới và các dấu hiệu rung lắc cũng được nhen nhóm trước đó. Tổng lại, thị trường vẫn tích lũy thêm hơn 15 điểm trong tuần này. Thanh khoản thường xuyên duy trì trên 2 tỷ USD mỗi phiên.

Chứng khoán VPS xem pha giảm điểm hôm nay như dấu hiệu để nhà đầu tư co gọn danh mục và chốt lãi, giảm tỷ trọng các cổ phiếu nắm giữ. Họ dự đoán pha điều chỉnh có thể diễn ra thêm 1-2 phiên tuần tới. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế mua lại cổ phiếu sớm, ưu tiên kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu đang có.

Tất Đạt