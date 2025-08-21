Loạt cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần

TPB, MSB, STB, VIB, OCB và SSB cùng tăng hết biên độ giúp chứng khoán có thêm gần 24 điểm dù rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng".

Sau cú đảo chiều từ nửa cuối phiên hôm qua, đồ thị VN-Index được phủ xanh nguyên ngày. Chứng khoán mở cửa tích cực với lực cầu giá cao ở nhóm bluechip. Ngoài ra, thị trường cũng được trợ lực từ nhóm dịch vụ tài chính và một số mã có câu chuyện riêng thuộc nhóm dầu khí. Thanh khoản thấp hơn cùng kỳ nhưng bên mua áp đảo giúp chỉ số chung duy trì trên 1.680 điểm xuyên suốt.

Các cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần trong phiên 21/8. Ảnh: Tất Đạt

Sang nửa đầu buổi chiều, thị trường có phần hạ nhiệt khi một số mã tăng mạnh vào lúc sáng đã ghi nhận áp lực chốt lời, nhưng sắc xanh vẫn được bảo toàn. Sau đó, chỉ số sàn HoSE tăng trở lại, có lúc đạt gần 1.694 điểm, tức cao hơn tham chiếu 29 điểm và đạt kỷ lục mới cho thị trường. Lệnh bán tiếp tục dâng lên khiến chứng khoán hạ độ cao.

Chốt phiên, VN-Index đạt 1.688 điểm, tăng gần 24 điểm so với hôm qua. Tuy nhiên thị trường rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" khi có 214 mã giảm giá, cao gần gấp đôi so với 118 mã tăng.

Chỉ số chung được kéo điểm gần như chỉ nhờ vào nhóm ngân hàng. Bảng điện ngành này không có sắc đỏ. Trong đó, TPB, MSB, STB, VIB, OCB và SSB cùng tăng hết biên độ, riêng TPB và STB đạt thanh khoản rất cao, lần lượt hơn 2.500 tỷ và hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã VPB, ACB, HDB, BID hay EIB cũng tích lũy 3-5,7%.

Trong nhóm 10 cổ phiếu góp mức tăng nhiều nhất cho VN-Index, ngân hàng góp mặt với 9 đại diện, lần lượt là VPB, BID, VCB, LPB, ACB, TCB, STB, CTG và HDB. Nhóm này cũng dẫn dắt thị trường cả về thanh khoản.

Thanh khoản thị trường giảm khá mạnh, thấp hơn hôm qua hơn 16.500 tỷ, tương đương sụt hơn 24%. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt khoảng 51.500 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài nới rộng đà xả hàng khi bán ròng khoảng 2.417 tỷ đồng. Đây đã là phiên thứ 11 liên tiếp, họ ưu tiên bán ra. Các mã bị xả ròng trên trăm tỷ gồm VPB, HPG, CTG, GEX, KDH, NLG, KBC và VIX. Ngược lại, khối ngoại đang gom mạnh SSI.

Tất Đạt