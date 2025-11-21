Chứng khoán chốt tuần trong sắc đỏ

Hơn 200 cổ phiếu đi lùi, nổi bật là nhóm chứng khoán và ngân hàng, khiến VN-Index bị nhuộm đỏ gần như cả ngày và chốt phiên giảm hơn 1 điểm.

Chứng khoán mở cửa trong sắc xanh nhưng chỉ là lực quán tính từ phiên tăng điểm hôm trước. VN-Index nhanh chóng rơi về dưới tham chiếu khi áp lực bán xuất hiện sớm. Sau đó, chỉ số chung chủ yếu dao động quanh khu vực 1.640 điểm suốt buổi sáng.

Thị trường có xu hướng cải thiện hơn trong buổi chiều nhờ nhóm bất động sản và một số mã trụ khác. Chỉ số chung trở lại trên tham chiếu vào đầu phiên ATC nhưng ở mức không quá cao và cũng nhanh chóng bị nhuộm đỏ trở lại.

Kết phiên, VN-Index sụt hơn 1 điểm và đóng cửa sát 1.655 điểm. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên giảm giá với 204 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ hơn 57% toàn sàn HoSE.

Chứng khoán là ngành có hiệu suất thấp nhất hôm nay. VIX nổi bật với mức điều chỉnh 5,1% cùng thanh khoản hơn 1.586 tỷ đồng, đứng đầu thị trường. Cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm góp mức giảm nhiều nhất cho VN-Index. Ngoài ra, các mã SSI, VCI, SHS, VND, MBS, EVF hay FTS cũng sụt 1-2%.

Ngân hàng có sự phân hóa hơn nhưng sắc đỏ vẫn chiếm phần lớn. HDB giảm 1,9% và LPB sụt 1,5%. Các mã TCB, VCB, EIB, VIB hay MBB cũng điều chỉnh dưới 1% so với tham chiếu. Ngành ngân hàng góp 5 đại diện trong nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung, lần lượt là VCB, TCB, BID, HDB và LPB.

Ở chiều ngược lại, bộ ba "họ Vin" gồm VIC, VHM và VPL trở thành bệ đỡ giúp thị trường không điều chỉnh sâu. Trong đó, VPL tăng tới 3,5%; VHM tăng 1,5% và VIC tích lũy 0,7%. Ngoài ra, VN-Index cũng được hỗ trợ bởi STB, FPT hay VJC.

Thanh khoản sàn HoSE cải thiện nhẹ hơn 400 tỷ lên gần 20.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đã hơn nửa tháng qua, thị trường chưa ghi nhận tổng giá trị giao dịch vượt qua tỷ USD.

Sau phiên mua ròng hôm qua, khối ngoại trở lại bán ròng khoảng 588 tỷ đồng. VIX bị bán ròng mạnh nhất với hơn 704 tỷ đồng, ngoài ra còn có MBB và MWG. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh FPT và VPB.

Nhìn chung tuần này, VN-Index vẫn tăng gần 19,5 điểm. Đây là tuần thứ hai liên tiếp, thị trường tích lũy điểm số. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn giữ mức thấp. Dòng tiền có sự luân chuyển, có xu hướng tìm đến các cổ phiếu có câu chuyện riêng, thay vì đầu tư theo nhóm ngành.

Trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPBankS) khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục canh chốt lời và duy trì tỷ trọng danh mục 40-60% cổ phiếu, ưu tiên quản trị rủi ro ở nhóm đã tăng nhanh hoặc sát kháng cự. Đồng thời, hạn chế mua đuổi khi thị trường chưa có sự đồng thuận về thanh khoản và nhóm ngành dẫn dắt.

Tất Đạt