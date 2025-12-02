Chứng khoán lên mức cao nhất 6 tuần

Đảo chiều phút cuối phiên nhờ cổ phiếu Vingroup và nhóm bluechip, VN-Index tăng hơn 15 điểm, đưa chứng khoán trở lại mức cao nhất hơn 6 tuần qua.

VN-Index khởi động trong sắc xanh nhưng nhanh chóng bị kéo về dưới tham chiếu sau khi thực hiện xong các lệnh giao dịch giá mở cửa. Từ đó, chứng khoán giằng co quanh mốc 1.700 điểm. Nửa cuối buổi sáng, chỉ số chung mới lùi hẳn về dưới tham chiếu khi số lượng cổ phiếu bị nhuộm đỏ chiếm khoảng hai phần ba toàn sàn. Các cổ phiếu trụ đã tăng mạnh trước đó gặp áp lực chốt lời cũng tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, nổi bật là VIC của Vingroup.

Đầu giờ chiều, VN-Index dần cải thiện. Sau 14h, chỉ số đại diện sàn HoSE được kéo lên tham chiếu, có lúc tiến gần 1.720 điểm. Tuy nhiên, thị trường hạ độ cao và xuất hiện sự giằng co trong phiên ATC.

Đóng cửa, VN-Index chốt ở trên 1.717 điểm, tăng hơn 15 điểm so với hôm qua. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp, chứng khoán đi lên và trở lại vùng giá giữa tháng 10, tức hơn 6 tuần qua.

Tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" tiếp tục ghi nhận ở phiên thứ 4 liên tiếp. Hôm nay, sàn HoSE có 149 cổ phiếu giảm, còn bên tăng có 144 cổ phiếu. Tuy nhiên, sự chênh lệch không quá lớn như các phiên trước đó, cho thấy lực cầu đã dần xuất hiện.

VIC tiếp tục là cổ phiếu ảnh hưởng lớn tới VN-Index. Buổi sáng, mã chứng khoán của Vingroup gặp áp lực chốt lời nên giảm, nhưng đã lấy lại sắc xanh trong phiên chiều. VIC đóng cửa ở 275.000 đồng một đơn vị, tăng 1,9% và tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Mã này đạt thanh khoản cao nhất thị trường với gần 1.105 tỷ đồng.

Ngoài cổ phiếu Vingroup, các mã bluechip khác cũng hỗ trợ tích cực cho thị trường như VJC, TCB, VHM hay GEE. Tính chung cả rổ VN30, chỉ số đại diện tăng gần 17 điểm với 20 mã chốt sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất cho chỉ số chung. Mã chứng khoán của VPBank giảm 1,4% về 28.900 đồng một đơn vị.

Trong phiên điểm số tiếp tục cải thiện, thanh khoản toàn sàn HoSE vẫn đi lùi. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 20.800 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ so với hôm qua.

Điểm sáng là nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng khoảng 637 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất gần một tháng qua. VJC, VIC, TCB, MBB, VNM và FPT là những cổ phiếu hút dòng tiền của khối này.

Trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPX) đã cho rằng ở kịch bản ngắn hạn, thị trường sẽ dao động giằng co quanh vùng 1.690-1.700 điểm. Do đó, nhà đầu tư có thể trading T+ (giao dịch ngắn hạn) với tỷ trọng vừa phải ở các mã midcap hoặc nhóm chứng khoán đang hồi mạnh, nhưng không mua đuổi ở vùng cản 1.700-1.710 điểm.

Song song đó, tiếp tục canh chốt lời với các cổ phiếu đã mua theo nhịp T+ những phiên trước. Nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng danh mục 40-60% cổ phiếu, ưu tiên quản trị rủi ro ở nhóm đã tăng nóng hoặc sát kháng cự.

