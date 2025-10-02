Chứng khoán giảm mạnh cuối phiên

Áp lực bán xuất hiện dồn dập vào những phút cuối phiên khiến chứng khoán đóng cửa giảm hơn 12 điểm với gần 66% cổ phiếu bị nhuộm đỏ.

Chứng khoán mở cửa khá tích cực khi chỉ mất hơn 30 phút đã kiểm tra trở lại vùng 1.680 điểm - mức cao nhất nửa tháng qua. Động lực chính đến từ rổ VN30, tiêu biểu có VIC trở lại sắc xanh sau phiên điều chỉnh hôm qua. Tuy nhiên thị trường không chinh phục thành công mốc này và dần hạ độ cao. Càng dần về buổi trưa, áp lực bán càng lan rộng, nhất là ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khiến chỉ số chung lùi về sát tham chiếu.

Sang buổi chiều, chứng khoán chủ yếu đi ngang. Sau 14h, thanh khoản có phần mạnh hơn nhưng chủ yếu là các lệnh bán ra khiến chỉ số chung bị nhuộm đỏ. Thị trường lần lượt thủng mốc 1.660 điểm và 1.650 điểm khi vào phiên ATC. Lực bán với giá thấp lan rộng khiến chứng khoán có lúc giảm hơn 18 điểm.

Cải thiện vào cuối phiên, VN-Index đóng cửa ở gần 1.653 điểm, thấp hơn hôm qua khoảng 12 điểm. Dòng tiền không còn phân hóa mà đồng thuận theo chiều tiêu cực khi có 243 cổ phiếu giảm, chiếm gần 66% tổng mã chứng khoán trên sàn HoSE. Thị trường có 5 cổ phiếu nằm sàn, nổi bật có BCG và TCD sau thông tin sắp bị đình chỉ giao dịch.

Hôm nay, VHM là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index khi giảm 2,6% về 98.600 đồng. VPB theo sau với mức điều chỉnh 2,4% cùng thanh khoản vượt 970 tỷ đồng, cao thứ 3 toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, VIC trở thành bệ đỡ giúp chỉ số chung không giảm quá sâu. Cổ phiếu của Vingroup tăng 0,6% lên 171.000 đồng.

Trong phiên chứng khoán giảm mạnh, thanh khoản lại được cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 22.700 tỷ đồng, cao hơn hôm qua khoảng 1.200 tỷ. Con số này vẫn rất khiêm tốn so với giai đoạn dòng tiền dồi dào trước đây.

Tâm lý thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi giao dịch khối ngoại. Họ tiếp tục bán ròng ở phiên thứ 12 liên tiếp với khoảng 2.355 tỷ đồng. Họ đang xả mạnh ở VHM, FPT, VPB, STB và MWG. Dưới áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài, các mã này cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực trong phiên hôm nay.

VN-Index đóng cửa dưới đường trung bình động 20 ngày (MA20) - 1.660 điểm. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng trong 5 phiên trước đó, thị trường đều thất bại khi kiểm tra mốc này.

Tuy nhiên thanh khoản vẫn duy trì mức thấp, cho thấy vẫn chưa xuất hiện áp lực bán tháo. Nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng, ưu tiên đứng ngoài quan sát. Thông tin quan trọng nhất trong thời gian tới là kết quả nâng hạng thị trường.

Tất Đạt