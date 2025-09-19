Chứng khoán giảm 4 phiên liên tiếp

Chứng khoán kết tuần sụt gần 7 điểm và đã giảm 4 phiên liên tiếp nhưng thanh khoản ở mức thấp dù được cổ phiếu Vingroup nâng đỡ.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh khi thực hiện các lệnh ATO nhưng sau đó nhanh chóng rơi về dưới tham chiếu. Nửa đầu buổi sáng, chứng khoán giảm không quá sâu khi lực mua và bán được giữ cân bằng, sắc đỏ chủ yếu tập trung ở nhóm VN30. Một tiếng trước giờ nghỉ trưa, chỉ số VN-Index hạ độ cao rõ rệt hơn khi các lệnh bán lan rộng.

Sắc đỏ tiếp nối trong buổi chiều nhưng thị trường có xu hướng cải thiện, chủ yếu nhờ nhóm bất động sản. Sau 14h, chỉ số chung có lúc được nâng lên sát tham chiếu. Tuy nhiên, lực cung lại dồi dào khi càng gần về phiên ATC.

Chốt lại, VN-Index đóng cửa gần 1.659 điểm, giảm gần 7 điểm so với hôm qua. Đây là phiên đi lùi thứ 4 liên tiếp của thị trường.

Số lượng cổ phiếu tăng và giảm không quá cách biệt, lần lượt là 133 và 189 mã. Thị trường vẫn ghi nhận 10 cổ phiếu tím trần, nổi bật có GEE và QCG.

Sắc đỏ chiếm lĩnh ở bảng điện nhiều ngành, trong đó có hai nhóm hút dòng tiền gồm ngân hàng và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, bất động sản trở thành bệ đỡ giúp VN-Index giảm không quá sâu.

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 5,7% lên 153.200 đồng một đơn vị với thanh khoản gần 832 tỷ đồng. Đây là mã góp mức tăng nhiều nhất cho chỉ số chung. Ngoài ra, ngành này còn ghi nhận NVL tăng 5,6%. Các mã như CII, CEO hay SCR cũng tích lũy hơn 2-3%. Tuy nhiên bảng điện bất động sản cũng xen lẫn sắc đỏ ở VHM, VCG, VRE, KBC...

Thanh khoản tăng khoảng 1.400 tỷ lên gần 29.200 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch ở mức thấp so với giai đoạn trước, chỉ bằng hơn phân nửa so với các phiên có thanh khoản 2 tỷ USD. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh xuất hiện nhưng không ghi nhận tình trạng bán tháo diễn ra.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.823 tỷ đồng, tăng hơn 86% so với phiên trước. Nhiều cổ phiếu bị khối ngoại xả ròng hơn trăm tỷ, lần lượt là VHM, SSI, STB, VIX, VCB, VRE, VND, DGC và KBC. Ngược lại, họ giải ngân mạnh vào FPT và HPG.

Trong tuần này, chứng khoán có xu hướng kiểm tra lại mốc đỉnh cũ 1.700 điểm nhưng chưa thành công và chuyển sang trạng thái đi ngang, giằng co biên độ rộng. Chốt lại, VN-Index giảm gần 9 điểm cả tuần. Trừ phiên đầu tiên, các ngày còn lại trong tuần đều ghi nhận trạng thái điều chỉnh điểm số.

Thanh khoản giảm mạnh ở hai phiên cuối tuần cho thấy tâm lý thận trọng đang dâng cao. Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nhà đầu tư có xu hướng nghiêng về quan sát, chờ đợi thông tin bổ trợ từ thị trường.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng chiến lược giao dịch hợp lý lúc này là tập trung quan sát, trading nhanh T+ với cổ phiếu mạnh có nền giá chắc. Nhà đầu tư không nên vội gia tăng tỷ trọng lớn, mà cân nhắc tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục.

Tất Đạt