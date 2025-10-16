Cổ phiếu Masan tăng trần với thanh khoản lớn trở thành bệ đỡ cho VN-Index trong phiên chứng khoán xuất hiện nhiều biểu hiện giằng co.

Sau hai phiên giảm điểm với biến động mạnh, chứng khoán hôm nay có phần tích cực hơn dù xuất hiện nhiều đợt giằng co. VN-Index mở cửa tăng gần 9 điểm, sau đó đối mặt với rung lắc, có lúc về dưới tham chiếu. Thị trường trở lại sắc xanh cho đến hết buổi sáng, nhưng vẫn xuất hiện hai đợt rung lắc với biên độ nhỏ.

Sang buổi chiều, chỉ số chung có dấu hiệu kiểm tra vùng 1.770 điểm. Nỗ lực này bất thành khi các lệnh bán xuất hiện nhiều hơn, nhất là nhóm bluechip. Thị trường dần hạ độ cao, đến khoảng 14h bị đẩy về dưới tham chiếu hơn 4 điểm. Chứng khoán nhanh chóng lấy lại sắc xanh nhưng rung lắc tiếp tục xuất hiện, nhuộm đỏ chỉ số trong phần lớn thời gian của phiên ATC.

Về cuối giờ, VN-Index phục hồi tốt và đóng cửa sát 1.767 điểm, tích lũy thêm gần 9 điểm so với hôm qua.

Số lượng cổ phiếu tăng giá trên sàn HoSE đạt 180 mã, bên giảm ghi nhận 129 mã. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận trên thị trường không cao, dòng tiền phân hóa mạnh. Ngay cả rổ VN30 cũng cho thấy tình trạng tương tự khi số lượng cổ phiếu tăng và giảm lần lượt là 13 và 12 mã.

VIC đóng góp nhiều nhất cho chỉ số chung khi cổ phiếu này tích lũy 1,7% lên 213.100 đồng một đơn vị. Thanh khoản cũng ghi nhận mức cao, trên 1.098 tỷ đồng. Ngoài ra, VN-Index còn được nâng đỡ bởi VJC, GEE, VRE...

Dù cùng "họ Vin", VHM lại là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất khi giảm 1,6% với tổng giá trị giao dịch gần 1.154 tỷ đồng.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, thị trường được hỗ trợ bởi MSN. Cổ phiếu Masan hôm nay tăng hết biên độ chỉ sau 30 phút, giữ giá 88.200 đồng đến cuối phiên. Thanh khoản khớp lệnh cao thứ hai toàn thị trường, hơn 1.501 tỷ đồng. Mã này thường xuyên nằm trong tình trạng "trắng bên bán".

Thị trường hôm nay xuất hiện thông tin SK Invest Vina I thuộc SK Group (Hàn Quốc) bán ra khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN, tương đương gần 3,6% số lượng đang lưu hành. Giá chào bán trong khoảng 78.000-79.300 đồng một đơn vị. Sau thương vụ, "chaebol" Hàn Quốc có thể thu về quanh 127 triệu USD.

Về thông tin này, đại diện Masan cho biết đây là giao dịch thỏa thuận do SK Group tìm đối tác bán qua UBS Investment Bank, không phải hoạt động phát hành mới của MSN nên không gây pha loãng cổ phiếu. Việc thoái vốn được xem là hoạt động tài chính thông thường của nhà đầu tư, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hay chiến lược điều hành của Masan.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng giá cổ phiếu Masan phiên 16/10. Ảnh: Tất Đạt

Bên cạnh đó, sàn HoSE còn ghi nhận thêm 10 cổ phiếu khác cũng khoác sắc tím. Ngoài các mã nhỏ lẻ, cổ phiếu như DIG, DXG, NLG, GEE hay PNJ đều được giao dịch sôi động.

Thanh khoản toàn sàn hôm nay cũng cải thiện theo điểm số. Tổng giá trị đạt hơn 40.300 tỷ đồng, cao hơn 2.300 tỷ so với phiên trước.

Điểm sáng tiếp theo nằm ở việc khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 527 tỷ đồng sau 5 phiên liên tiếp tập trung xả hàng. Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu gom vào NLG, DXG, GEX và VIX. Tuy vậy, họ vẫn bán mạnh ở SHB, SSI, HPG và VCI.

Trong báo cáo gần đây, Dragon Capital cho rằng tâm điểm thị trường thời gian tới sẽ chuyển sang thời điểm và quy mô của các dòng vốn chảy vào khi chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng. Việc này được kỳ vọng có thể thu hút hàng tỷ USD dòng vốn thụ động và chủ động, mở rộng sự tham gia của tổ chức đầu tư và củng cố định giá thị trường.

Tất Đạt