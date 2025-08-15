Chứng khoán giảm mạnh nhất hai tuần

Áp lực bán lan rộng với 70% cổ phiếu giảm kéo chứng khoán đi lùi, VN-Index chốt phiên rơi gần 11 điểm, mạnh nhất từ cuối tháng 7 tới nay.

Chứng khoán tiếp tục mở cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên sau phiên ATO, thị trường rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi chỉ số chung vẫn trên tham chiếu nhưng số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn bên tăng.

Chỉ một tiếng đầu giờ, sàn HoSE đã có gần hai phần ba mã đi lùi nhưng VN-Index vẫn ở trên vùng 1.650 điểm. Nhóm bluechip trở thành trụ cột cho thị trường khi chỉ số VN30 tăng hơn 17 điểm, nổi bật với VIC, MBB và VPB.

Tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" kéo dài liên tục. Đến những phút sát giờ nghỉ trưa, chỉ số chung mới bị kéo về dưới tham chiếu nhưng mức giảm không quá sâu.

Xuyên suốt nửa đầu buổi chiều, thị trường giằng co giữa hai màu xanh và đỏ với áp lực bán chiếm phần lớn. Gần sát phiên ATC, chứng khoán mới có dấu hiệu giảm sâu ở mức hai con số, có lúc rơi hơn 19 điểm với bên bán chiếm áp đảo.

Phục hồi ở những phút cuối giờ giao dịch, VN-Index đóng cửa ở đúng 1.630 điểm, giảm gần 11 điểm so với hôm qua. Đây là phiên đầu tiên thị trường đi lùi sau chuỗi tăng kéo dài 9 phiên liên tiếp. Mức giảm này cũng mạnh nhất kể từ 29/7 - phiên chứng khoán điều chỉnh 64 điểm.

Toàn sàn HoSE có 261 mã giảm giá, gấp 3 lần bên tăng và chiếm gần 70% tổng số cổ phiếu sàn này. Sau nhiều phiên, thị trường mới ghi nhận màu xanh lơ xuất hiện trên bảng điện với ba mã giảm kịch sàn gồm NBB, DLG và PNC.

Ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường là các cổ phiếu ngân hàng BID, VCB, CTG hay TCB. Trong khi đó, các mã VJC, BSR, MBB hay VIX trở thành bệ đỡ tránh cho VN-Index giảm sâu hơn.

Thanh khoản phục hồi trong phiên điều chỉnh điểm số. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 59.100 tỷ đồng, tăng thêm 6.300 tỷ so với hôm qua. Dòng tiền tăng mạnh chủ yếu từ nửa sau buổi chiều - thời điểm áp lực bán dâng cao.

Tâm lý thị trường cũng tiêu cực hơn khi khối ngoại gia tăng lực bán ròng với khoảng 3.016 tỷ đồng ở sàn HoSE. Đây là mức cao nhất kể từ phiên 4/8.

HPG bị bán ròng hơn 700 tỷ, FPT gần 508 tỷ và MBB ở mức 494 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng tập trung rút vốn ở VPB, VCB, VHM, SHB, MWG hay STB. Ở chiều ngược lại, chỉ VIX là cổ phiếu duy nhất được họ mua ròng trên trăm tỷ.

Tuần này, chứng khoán có 4 phiên tăng liên tiếp trước khi đảo chiều hôm nay. Tổng lại, VN-Index vẫn tích lũy thêm 45 điểm so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, bình quân đạt gần 51.800 tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng, ba phiên cuối tuần ghi nhận giá trị trên nghìn tỷ.

Nhiều công ty chứng khoán dự báo xu hướng chung của thị trường vẫn là tăng điểm, nhưng cũng tiềm ẩn những cú điều chỉnh bất ngờ khi áp lực chốt lời có dấu hiệu dâng cao.

Chứng khoán Beta (BSI) cho rằng nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu thuộc nhóm dẫn dắt, đặc biệt là những mã đang thu hút dòng tiền mạnh và có nền tảng tích lũy tốt trước đó. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia khuyên thay vì mua đuổi ở vùng giá cao, nhà đầu tư nên chờ các nhịp điều chỉnh để giải ngân từng phần. Đồng thời, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến khối lượng và giá để kịp thời nhận diện tín hiệu đảo chiều, qua đó chủ động chốt lời nhằm bảo toàn thành quả.

Tất Đạt