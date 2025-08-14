Chứng khoán tăng 29 điểm nhưng 'xanh vỏ, đỏ lòng'

Chứng khoán nối dài sắc xanh lên phiên thứ 9 khi VN-Index tích lũy 29 điểm nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn bên tăng.

Đồ thị VN-Index phủ xanh toàn bộ phiên hôm nay. Sau khi thực hiện các lệnh ATO, chứng khoán nhanh chóng vượt 1.630 điểm nhưng lại gặp rung lắc trước khi kiểm tra thành công mốc này sau 10h. Chỉ số đại diện sàn HoSE nhìn chung đi quanh khu vực 1.630-1.640 điểm suốt thời gian còn lại của phiên.

Chứng khoán có lúc ghi nhận kỷ lục mới hơn 1.641 điểm nhưng sớm hạ độ cao. Tuy đối diện với áp lực bán chốt lời liên tục, thị trường vẫn duy trì trên vùng 1.630 điểm suốt cả phiên.

VN-Index đóng cửa cao hơn 29 điểm so với tham chiếu, đạt 1.640,7 điểm. Đây tiếp tục là đỉnh mới tính theo giá đóng cửa và là phiên tăng mạnh nhất một tuần qua.

Tuy nhiên, sàn HoSE lại ghi nhận 170 cổ phiếu giảm giá, nhiều hơn so với 156 cổ phiếu tăng nhưng chênh lệch không quá cao. Ở chiều tích cực, 16 mã khoác sắc tím với nhiều đại diện có thanh khoản lớn như VPB, HDB, CII, VIX, MBB, ACB, VJC...

Trong đó, CII tiếp tục tăng trần ở phiên thứ 6 liên tiếp. Theo văn bản giải trình với HoSE sáng nay, ban lãnh đạo nói đây là diễn biến khách quan theo cung - cầu của thị trường, hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty diễn ra bình thường.

Những phiên trước, dòng tiền phân hóa sang từng mã có câu chuyện riêng, trong đó chủ yếu tìm kiếm cơ hội ở nhóm midcap. Hôm nay, ba ngành trụ cột ngân hàng, chứng khoán và bất động sản trở lại làm động lực chính cho thị trường.

Bảng điện ngành ngân hàng không ghi nhận mã nào giảm giá. Ngoài những đại diện tăng trần gồm VPB, HDB, MBB, ACB và VAB, các cổ phiếu khác cũng tăng tốt. SHB, TPB, VCB đều tăng trên 3%. Trong top 10 mã góp điểm tăng cho VN-Index, có đến 8 mã đến từ nhóm ngân hàng.

Hai ngành còn lại phân hóa hơn nhưng nhìn chung vẫn tích cực. Ở nhóm chứng khoán, VIX và MSB tăng hết biên độ. Sắc tím ở nhóm bất động sản ghi nhận CII, HDG và một số mã vốn hóa vừa và nhỏ khác.

VN-Index tăng mạnh nhưng thanh khoản lại đi lùi. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE giảm gần 3.400 tỷ về hơn 52.500 tỷ đồng. Tuy nhiên đây vẫn là mức cao nếu so với các phiên trước đó.

Ngoài ra, khối ngoại gia tăng lực bán ròng với khoảng 2.366 tỷ đồng hôm nay. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp, họ tập trung xả hàng. Nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh ở HPG, FPT, SSI, CTG, MSN. Ở chiều ngược lại, VJC là cổ phiếu duy nhất được mua ròng trên trăm tỷ với hơn 200 tỷ đồng.

Tất Đạt