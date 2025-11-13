Cổ phiếu trụ chặn mạch tăng của chứng khoán

Hơn 44% cổ phiếu tăng, trong đó DGC, GEE và PVD tím trần, nhưng chứng khoán vẫn giảm 0,4 điểm trước áp lực ở những mã trụ.

Chứng khoán có một phiên giằng co rõ nét trong hôm nay. VN-Index khởi động với sắc xanh, rồi nhanh chóng về dưới tham chiếu sau khi thực hiện xong các lệnh giao dịch giá mở cửa. Trong thời gian còn lại của buổi sáng, đồ thị chỉ số này biến động qua lại giữa hai màu sắc khi dòng tiền có sự phân hóa cao với thanh khoản cải thiện hơn cùng kỳ hôm trước.

Trạng thái giằng co tiếp nối trong buổi chiều. Tuy nhiên từ 13h30, chỉ số của sàn HoSE có diễn biến tích cực hơn hẳn, có lúc kiểm tra lại mốc 1.640 điểm nhưng không thành công. Từ sau 14h, chỉ số chung trở lại sắc đỏ, trong phiên ATC còn về gần 1.625 điểm.

Cải thiện vào những phút cuối phiên, VN-Index đóng cửa ở 1.631 điểm, dưới tham chiếu khoảng 0,4 điểm.

Chỉ số chung bị điều chỉnh nhưng sàn HoSE vẫn có 163 cổ phiếu tăng, chiếm hơn 44% và nhiều hơn so với 138 cổ phiếu sụt giá. Điều này cũng cho thấy mức độ đồng thuận trên thị trường không cao, dòng tiền phân hóa mạnh.

Thị trường ghi nhận 4 mã tím trần, trong đó nổi bật là PVD và DGC khi đạt thanh khoản quanh 800 tỷ đồng. GEE cũng tăng hết biên độ lên 173.100 đồng cùng thanh khoản hơn 177 tỷ. Cả ba đều nằm trong nhóm 10 cổ phiếu nâng đỡ thị trường tốt nhất hôm nay.

Nhìn chung, VN-Index bị ngắt mạch tăng chủ yếu do nhóm cổ phiếu trụ. Chỉ số VN30 kết phiên giảm hơn 8 điểm với 15 mã điều chỉnh. Trong đó, STB, HPG, FPT và VHM đứng đầu những mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường.

Trong phiên chỉ số giằng co mạnh, thanh khoản sàn HoSE giảm hơn 400 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt trên 21.700 tỷ, tiếp tục giữ mức thấp.

Thị trường cũng chịu áp lực trước việc khối ngoại đẩy mạnh xả hàng khi bán ròng khoảng 988 tỷ đồng, gấp 2,5 lần hôm qua. Đây là phiên thứ 7 liên tiếp, họ bán ròng trên sàn HoSE. STB, VCI, VIX và HDB là những cổ phiếu bị rút nhiều nhất. Trong khi ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn gom mạnh FPT, VNM, TCB hay PVD.

Trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định hơn sau giai đoạn giảm mạnh. Tuy nhiên, nhóm phân tích này khuyến nghị nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tức 40-60%.

Nếu VN-Index không vượt được vùng kháng cự 1.660-1.670 điểm, có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn hơn (30-40%) để bảo toàn thành quả ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư có thể mua gia tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh trong phiên nếu chỉ số chung tiếp tục giữ vững vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm.

Tất Đạt