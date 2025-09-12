Chứng khoán kết tuần trong sắc xanh

Hai phần ba cổ phiếu tăng giá, trong đó dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm bluechip, giúp chứng khoán tích lũy thêm gần 10 điểm ở phiên cuối tuần.

Đồ thị VN-Index được phủ xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Buổi sáng, chứng khoán chủ yếu dao động hẹp quanh vùng 1.660-1.665 điểm với lực cầu ở nhóm thép, dầu khí, xây dựng và hóa chất. Tuy nhiên sau 10h, chỉ số này bị kéo về dưới tham chiếu khi áp lực bán gia tăng ở ngành ngân hàng, chứng khoán và một số đại diện thuộc nhóm bất động sản. Biên độ giảm không quá sâu khiến thị trường nhanh chóng phục hồi chỉ 30 phút sau đó.

Sang buổi chiều, chứng khoán tiếp tục đi ngang. Đến gần 14h, lực cầu mới mạnh lên nhờ diễn biến đảo chiều của rổ VN30 giúp chỉ số chung có lúc vượt 1.670 điểm. Tuy rung lắc trong phiên ATC, chỉ số VN-Index vẫn phục hồi và đóng cửa trên 1.667 điểm, tăng gần 10 điểm so với hôm qua.

Toàn sàn HoSE có 252 cổ phiếu xanh, trong đó có 10 cổ phiếu lên mức kịch trần, nổi bật như IJC và KSB. Ở chiều ngược lại, thị trường có 84 cổ phiếu giảm giá.

Dòng tiền tập trung ở bluechip giúp nhóm này đóng góp tích cực cho chỉ số chung. VIC, HPG, MSN và VNM dẫn đầu top ghi điểm cho VN-Index. Trong khi đó, VPB là cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất hôm nay.

Tuy nhiên nếu xét theo ngành, chứng khoán lại là nhóm có diễn biến tiêu cực nhất. Tuy sắc đỏ không phủ kín bảng điện, nhóm này vẫn ghi nhận các mã quan trọng đi lùi như SSI, MBS, VND, VCI, ORS, VDS hay CTS nhưng biên độ giảm không sâu.

Trong khi đó, ngành tài nguyên lại thu hút lực cầu khá tốt. KSB của Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tăng trần lên 20.800 đồng với thanh khoản gần 127 tỷ đồng. Nhóm thép cũng tích lũy thêm 2,3-2,9% gồm ba đại diện NKG, HSG và HPG. Riêng cổ phiếu Hòa Phát có tổng giá trị giao dịch gần 3.110 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường.

Điểm số tăng nhưng thanh khoản lại đi lùi. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 34.200 tỷ đồng, giảm gần 2.500 tỷ so với hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng ở phiên thứ 4 liên tiếp với 1.145 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu bị xả ròng trên trăm tỷ như HPG, SSI, FPT, VIX, MSB và MWG. Tuy nhiên, dòng tiền của khối ngoại tiếp tục phân hóa khi ở bên mua ròng cũng ghi nhận nhu cầu khá tốt ở GEX, VNM, MSN hay TCB.

Như vậy, sau tuần giảm điểm trước đó, VN-Index kết thúc tuần này tăng trở lại dù chỉ tích lũy thêm 0,29 điểm. Cú điều chỉnh vào đầu tuần khá mạnh khiến thị trường phải mất 4 phiên mới có thể bù đắp. Với diễn biến còn giằng co và chưa xác định tín hiệu rõ ràng, dòng tiền trong tuần này có phần thận trọng.

Trong các bản tin thị trường gần đây, nhiều đơn vị phân tích vẫn lưu ý về việc các chỉ báo kỹ thuật đang phản ánh rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Chứng khoán Beta (BSI) khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ kỷ luật, tránh tâm lý "đuổi theo giá". Chiến lược hợp lý là quản trị rủi ro, chỉ giải ngân thăm dò vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, dòng tiền hỗ trợ rõ ràng và hưởng lợi trong dài hạn.

Tất Đạt