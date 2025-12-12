VN-Index giảm mạnh nhất gần hai tháng

Áp lực bán tăng cao sát phiên ATC, nhất là nhóm cổ phiếu trụ, khiến chứng khoán rơi hơn 52 điểm, mức điều chỉnh mạnh nhất gần hai tháng qua.

VN-Index khởi động với sắc xanh khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa. Ngay sau đó, chỉ số này lùi về dưới tham chiếu. Áp lực bán tăng từ sớm, có lúc số lượng cổ phiếu giảm chiếm gần hai phần ba toàn sàn HoSE. Thị trường dao động quanh mốc 1.680 điểm suốt buổi sáng.

Chứng khoán tiếp tục giảm vào buổi chiều khi các lệnh bán được thực hiện liên tục. Đến khoảng 14h20, chỉ số chung gần như rơi thẳng đứng khi hàng chục mã trụ giảm mạnh, nhiều mã nằm sàn. VN-Index thủng 1.640 điểm, cách tham chiếu tới hơn 60 điểm.

Phiên ATC giúp chứng khoán cải thiện nhẹ khi các mã trụ rút ngắn mức giảm. VN-Index đóng cửa ở sát 1.647 điểm, giảm hơn 52 điểm so với phiên trước. Đây là phiên điều chỉnh mạnh nhất gần 2 tháng qua.

Toàn sàn HoSE có 296 cổ phiếu bị nhuộm đỏ, chiếm hơn 79%. Trong đó, 31 cổ phiếu giảm hết biên độ với nhiều mã quan trọng như VHM, VPL, VRE, VIX, PDR, GEX, DXG, NVL, EIB, DIG hay CII.

Mức giảm sâu của VN-Index chịu ảnh hưởng lớn bởi rổ VN30. Chỉ số đại diện rổ này kết phiên sụt hơn 57 điểm, trước đó có lúc ghi nhận tới gần 70 điểm. Có đến 29 cổ phiếu điều chỉnh, chỉ còn duy nhất BCM giữ được sắc xanh.

Tính chung toàn thị trường, toàn bộ nhóm cổ phiếu đều ghi nhận chỉ số ngành suy giảm. 10 mã ảnh hưởng xấu nhất tới thị trường lần lượt là VHM, VPB, VPL, TCB, VIC, MBB, VCB, HDB, MWG và GVR.

Ở chiều ngược lại, 40 cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh, thị trường được hỗ trợ bởi PNJ, BMP và QCG. Trong đó, QCG của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục tăng trần ở phiên thứ ba liên tiếp.

Trong phiên chứng khoán điều chỉnh sâu, thanh khoản phục hồi hơn 8.400 tỷ so với hôm qua. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 24.700 tỷ đồng. Mức thanh khoản trên cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế và áp lực bán tháo vẫn chưa hiện hữu rõ ràng.

Thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi việc khối ngoại bán ròng ở phiên thứ 6 liên tiếp. Hôm nay, họ bán ròng khoảng 571 tỷ đồng, tập trung ở VIC, VCB và ACB.

Như vậy sau 4 tuần cải thiện, VN-Index giảm hơn 94 điểm trong tuần này. Áp lực bán xuất hiện liên tục, nhất là ở ba phiên cuối, chủ yếu đến từ các cổ phiếu trụ, nhóm mã "họ Vin". Thanh khoản chưa bức phá, biểu hiện dòng tiền vẫn trong xu hướng đứng ngoài quan sát.

Trong bối cảnh chứng khoán biến động mạnh, các nhóm phân tích liên tục khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro. Cùng với đó, nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy sớm, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tìm kiếm cơ hội giải ngân mới.

Tất Đạt