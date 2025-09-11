73% cổ phiếu trên sàn HoSE giảm giá

261 cổ phiếu bị nhuộm đỏ, tương đương gần 73% toàn sàn HoSE, khiến VN-Index giảm 14 điểm trong phiên sáng, có lúc chứng khoán về sát vùng 1.600 điểm.

Chứng khoán đi lùi ngay khi vừa mở cửa. Chỉ số VN-Index mất mốc 1.640 điểm sau phiên ATO rồi lùi về các vùng giá sâu hơn khi áp lực bán chiếm ưu thế khắp sàn HoSE. Tuy có những đoạn phục hồi ngắn, thị trường vẫn trong xu hướng đi xuống.

Sau 10h, chỉ số chung rơi về khoảng 1.605 điểm, rất gần mốc tâm lý quan trọng. Nhờ bộ đôi "họ Vin" gồm VIC và VHM giữ tốt sắc xanh, VN-Index rút ngắn khoảng cách với tham chiếu. Chốt phiên sáng, chỉ số này tạm dừng ở 1.629,5 điểm, giảm gần 14 điểm so với hôm qua.

Đồ thị VN-Index và VN30-Index trong phiên sáng 11/9. Ảnh: VNDirect

Toàn sàn HoSE ghi nhận 261 mã bị nhuộm đỏ, tương đương gần 73%. Bên tăng giá chỉ 75 cổ phiếu, nhưng vẫn có 8 mã lên kịch trần, toàn bộ đều thuộc nhóm vừa và nhỏ.

Bất động sản, hóa chất, bán lẻ và công nghệ là 4 nhóm duy nhất ghi nhận chỉ số ngành tăng. Trong đó, cổ phiếu Vingroup và Vinhomes trở thành bệ đỡ giúp cải thiện đà giảm của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, chứng khoán và ngân hàng dẫn đầu xu hướng điều chỉnh. Top 10 cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất sáng nay đều đến từ hai ngành này, dẫn đầu là VPB, VCB và CTG.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện ngành chứng khoán. VIX giảm mạnh 5,3% với giá trị giao dịch hơn nghìn tỷ. Các mã khác như SSI, VND, HCM, FTS, VDS hay CTS cũng sụt khoảng 2-3,9%. Trong đó, SSI ghi nhận thanh khoản trên 2.300 tỷ đồng, cao nhất thị trường.

Với nhóm ngân hàng, VPB điều chỉnh 3,5% so với tham chiếu. Các cổ phiếu SHB, ACB, CTG, EIB, HDB hay MSB giảm trên 2%. Bảng điện toàn ngành chỉ có LPB và KLB giữ được sắc xanh.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay đạt gần 19.900 tỷ đồng, cao khoảng gấp rưỡi cùng kỳ hôm qua. Giá trị giao dịch tăng mạnh hơn từ sau 10h - thời điểm thị trường giảm sâu nhất, rơi về gần vùng 1.600 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 1.230 tỷ đồng. Trong đó, SSI bị xả ròng gần 398 tỷ đồng, còn MSB và SHB cũng ghi nhận giá trị bán ròng trên trăm tỷ.

Bảng điện tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong bảng tin trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPBankS) nhận xét phiên trước chỉ phục hồi kỹ thuật nhờ các cổ phiếu trụ. Chỉ số vẫn dưới đường trung bình động 20 ngày (MA20). Thanh khoản giảm và thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để xác nhận nhịp hồi. Nhóm phân tích dự đoán khả năng cao VN-Index vẫn dao động trong vùng 1.625-1.655 điểm với sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

VPBankS khuyến nghị hạn chế mua đuổi. Nhà đầu tư chỉ nên xem xét trading T+ (giao dịch và chốt lời nhanh chóng) với nhóm giữ được MA20 hoặc tạo mẫu nến đảo chiều ở hỗ trợ, thuộc các ngành giữ được dòng tiền.

Tất Đạt