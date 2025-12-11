Thanh khoản chứng khoán xuống mức thấp nhất nửa năm

Trong phiên chứng khoán mất mốc 1.700 điểm, thanh khoản sụt về sát 15.000 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 6 tháng qua.

Mở cửa, thanh khoản trên sàn HoSE giữ mức tương đương cùng kỳ phiên trước. Tuy nhiên càng về sau, dòng tiền chứng khoán càng ít đi. Suốt buổi sáng, giá trị giao dịch luôn thấp hơn cùng kỳ hôm qua khoảng nghìn tỷ đồng. Sang buổi chiều, khoảng cách này càng được nới rộng thêm, dù thanh khoản phiên trước vốn đã ở mức thấp.

Kết phiên, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt trên 15.200 tỷ đồng, sụt hơn 4.600 tỷ so với hôm qua. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 6 tháng. Điều này càng tô đậm thêm tâm lý thận trọng và xu hướng đứng ngoài quan sát của nhà đầu tư.

Thanh khoản cạn kiệt khi chứng khoán có phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp. VN-Index bị nhuộm đỏ cả ngày, chủ yếu dao động quanh vùng 1.695 đến 1.710 điểm.

Đầu buổi sáng, chỉ số của sàn HoSE sau cơn rung lắc ở phiên ATO, đã phục hồi về sát tham chiếu. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng điều chỉnh khiến chứng khoán mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.700 điểm chỉ sau giờ đầu mở cửa.

Sau đó, chỉ số chung phục hồi lại mốc trên và giữ đến đầu giờ chiều rồi lại rung lắc tiếp. Sau nhịp kéo điểm vào khoảng 14h, thị trường lại điều chỉnh lần nữa, có lúc cách tham chiếu hơn 25 điểm. Kết phiên, VN-Index đóng cửa ở sát 1.699 điểm, giảm khoảng 20 điểm so với hôm qua.

Sàn HoSE có 192 cổ phiếu bị nhuộm đỏ, trong đó nổi bật có mã PET của Petrosetco nằm sàn và "tân binh" VPX của Chứng khoán VPBank giảm tới 9,1% trong phiên chào sân. Còn bên ngược lại ghi nhận 104 cổ phiếu tăng, đáng chú ý là BMP của Nhựa Bình Minh và QCG của Quốc Cường Gia Lai tím trần.

Các mã "họ Vin" tiếp tục gây tác động xấu tới thị trường. VIC của Vingroup hôm nay giảm 1,9% với thanh khoản dẫn đầu gần 1.133 tỷ đồng. Đây là cổ phiếu góp mức giảm nhiều nhất cho VN-Index. Theo sau còn có VHM của Vinhome (giảm 2,3%) và VPL của Vinpearl (giảm 5%).

Ngoài ra, thị trường còn chịu sức ép bởi VPB, VJC, VCB, GEE, VNM, TCX và MBB. Nhìn chung, cả ba nhóm dẫn dắt dòng tiền gồm bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tài chính, đều có chỉ số ngành suy giảm.

Chứng khoán còn bị ảnh hưởng bởi việc khối ngoại bán ròng ở phiên thứ 5 liên tiếp với khoảng 489 tỷ đồng. VIC, STB, VHM và GMD nằm trong nhóm bị xả hàng nhiều nhất. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng hơn 240 tỷ ở FPT.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, các công ty phân tích đã nhiều lần khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro. Nhà đầu tư cần tập trung theo dõi sát diễn biến để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Song song đó, việc quan sát còn nhằm mục tiêu nắm bắt cơ hội giải ngân, tận dụng kịp thời các thời điểm thị trường xuất hiện nhịp hồi phục.

Tất Đạt