Chứng khoán tăng hơn một trăm điểm tuần này

VN-Index chốt phiên hôm nay lên mức kỷ lục mới trên 1.747,5 điểm, giúp chứng khoán tuần này tích lũy hơn 100 điểm với thông tin nâng hạng.

Đồ thị VN-Index giữ trọn sắc xanh hôm nay. Sau phiên ATO, thị trường có cơn rung lắc ngắn, kéo chỉ số về sát tham chiếu nhưng nhanh chóng cải thiện tốt. Suốt buổi sáng, chứng khoán chủ yếu đi ngang quanh vùng 1.725-1.730 điểm, tạo kỷ lục mới.

Sau giờ nghỉ trưa, thanh khoản dâng cao hơn với bên mua chủ động tiếp tục giữ ưu thế. Nhờ đó, chỉ số chung sớm chinh phục mốc 1.740 điểm sau 14h. Thị trường gặp lực cản khi các lệnh bán chốt lời xuất hiện nhiều hơn nhưng biên độ giảm không quá mạnh. Từ sau 14h20, chứng khoán trở lại mốc này và tăng cao hơn nữa.

VN-Index đóng cửa trên 1.747,5 điểm, cách tham chiếu tới hơn 31 điểm. Đây tiếp tục là kỷ lục mới của thị trường chứng khoán. Tính chung cả tuần này, chỉ số đã tăng gần 102 điểm với thông tin nâng hạng.

Hôm nay sàn HoSE có 177 cổ phiếu giữ sắc xanh, trong đó có 8 mã tím trần. Ở chiều ngược lại, sàn có 125 mã giảm. Khoảng cách giữa hai nhóm được nới rộng hơn hôm qua, cùng với việc VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên, cho thấy sự đồng thuận của thị trường đang cải thiện.

Bộ đôi "họ Vin" gồm VIC và VHM góp mức tăng nhiều nhất cho chỉ số chung. Cả hai cùng tăng kịch biên độ, lần lượt đạt 192.000 đồng và 123.000 đồng một đơn vị. Đây đều là vùng giá kỷ lục của cổ phiếu Vingroup và Vinhomes.

Điểm số tiếp tục tăng nhưng thanh khoản sàn HoSE lại đi ngược chiều. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt trên 33.900 tỷ, giảm nhẹ gần 500 tỷ đồng so với hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 460 tỷ đồng nhưng con số này chỉ tương đương 29% so với phiên trước. Những cổ phiếu bị bán ròng trên trăm tỷ lần lượt là VPB, MSN, CTG, VRE, MBB, VCI, SSI và VIX. Ở chiều ngược lại, lực mua ròng mạnh của khối ngoại ở các mã HPG, VHM, VIC hay FPT giúp cân bằng lại.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Từ khu vực 1.650 điểm - vùng giá mà chứng khoán đã lình xình suốt tháng qua, VN-Index đã có 4 phiên tăng trong tuần này để vượt 1.700 điểm và lập hàng loạt kỷ lục mới. Thông tin nâng hạng là chất xúc tác chính cho đợt tăng giá hiện tại. Thanh khoản cũng cải thiện khi có 4 phiên ghi nhận trên mốc 30.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền quan sát giai đoạn trước đã trở lại thị trường.

Trong báo cáo trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng nếu vượt dứt khoát vùng 1.720-1.725 điểm, mục tiêu kế tiếp của chỉ số có thể hướng tới 1.750-1.780 điểm. Theo đó, nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có xu hướng tăng và mua gia tăng khi thị trường điều chỉnh nhẹ tại vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Ưu tiên là các cổ phiếu có nền giá tích lũy tốt và thu hút dòng tiền.

Còn Chứng khoán Vietcombank (VCBS) trước đó cho rằng, bên cạnh việc duy trì danh mục đối với các mã đang trong xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành đang thu hút sự chú ý của dòng tiền trong thời điểm các công ty dần công bố kết quả kinh doanh quý III để giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn.

Tất Đạt