Cổ phiếu trụ nâng đỡ thị trường

Nhóm bluechip nổi bật với STB, LPB, TCB hay VNM giữ sắc xanh giúp chứng khoán tăng hơn 3 điểm dù nhiều cổ phiếu vẫn dưới áp lực điều chỉnh.

Đồ thị VN-Index hầu hết đi trên tham chiếu cả ngày, chủ yếu dao động quanh vùng 1.664-1.668 điểm. Nhìn chung, chứng khoán hôm nay ít biến động khi dòng tiền phân hóa, giằng co giữa các nhóm và giữa các cổ phiếu trong cùng ngành.

Chỉ số chung có hai thời điểm bị nhuộm đỏ ngay khi kết thúc các lệch giao dịch tại giá mở cửa và khi bước vào phiên ATC buổi chiều. Tuy nhiên, mức độ sụt điểm không sâu, chủ yếu dưới sát tham chiếu hoặc chỉ giảm 2-3 điểm. Ngược lại, thị trường có lúc kiểm tra lại và vượt mốc 1.670 điểm.

VN-Index đóng cửa trên 1.665 điểm, tăng hơn 3 điểm so với hôm qua. Mức độ đồng thuận trên thị trường không cao khi số lượng cổ phiếu tăng và giảm không quá chênh lệch, lần lượt là 175 và 139 mã.

Rổ VN30 ảnh hưởng lớn tới VN-Index hôm nay. Đồ thị của hai chỉ số gần như có đường đi tương tự. VN30-Index chốt phiên ở gần 1.871 điểm, tăng thêm 7,5 điểm với 22 mã giữ sắc xanh.

8 trong số 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất tới chỉ số chung đều thuộc rổ VN30. Nổi bật có STB với mức tăng 5,1% lên 59.800 đồng một đơn vị, thanh khoản cao thứ hai toàn thị trường với gần 1.083 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như LPB, TCB, VNM, ACB, VRE, MBB và TPB cũng đóng góp lớn cho thị trường.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi "họ Vin" là VIC và VHM trở thành lực cản chính cho VN-Index. Cổ phiếu Vingroup hôm nay giảm 2,8% trước áp lực chốt lời khi thị giá đã leo lên vùng lịch sử. Cổ phiếu Vinhomes cũng điều chỉnh 1,7%.

Thị trường tăng điểm nhưng thanh khoản giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE ghi nhận gần 21.500 tỷ đồng, chỉ tương đương hai phần ba so với phiên trước. Điều này càng phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng mạnh lên. Nhà đầu tư chỉ tập trung dòng tiền vào một vài nhóm dẫn dắt với tiêu chí chọn lọc.

Diễn biến của khối ngoại tiếp tục gây áp lực thêm khi bán ròng khoảng 1.651 tỷ đồng, phiên thứ 11 liên tiếp. Họ xả mạnh ở các mã VHM, FPT, MWG, STB, VRE và HPG nhưng nhiều cổ phiếu trong danh sách này vẫn giữ tốt sắc xanh.

Trong báo cáo trước giờ giao dịch của Chứng khoán VPBank (VPBankS), nhóm phân tích cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy - giữ nhịp nhờ cổ phiếu trụ, chờ đợi động lực từ báo cáo tài chính quý III và thông tin nâng hạng. Vùng 1.610-1.670 điểm tiếp tục là biên độ dao động chính.

Với diễn biến hiện tại, các công ty chứng khoán đều đưa ra khuyến nghị nên giải ngân thăm dò ở các nhóm ngành nổi bật, có triển vọng về kết quả kinh doanh giai đoạn cuối năm. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần bám sát vận động thị trường, tranh thủ cơ cấu danh mục ở những mã đã tăng nóng trong thời gian qua và đang xuất hiện áp lực bán mạnh để bảo toàn thành quả.

Tất Đạt