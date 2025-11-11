Chứng khoán hồi phục mạnh

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM hôm nay đóng cửa tại 1.593 điểm, tăng 13 điểm so với tham chiếu và cắt mạch giảm ba phiên liên tiếp.

Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán, chuỗi giảm sâu gần đây đưa nhiều cổ phiếu về vùng giá hấp dẫn hơn. Điều này có thể kích hoạt lực cầu bắt đáy dù phần đông nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng.

Sau khi xuống sát vùng hỗ trợ 1.580 điểm, thị trường xuất hiện tín hiệu hồi phục mạnh. VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch và có thời điểm tiệm cận 1.600 điểm, tương ứng tăng 20 điểm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM thu hẹp biên độ tăng còn 13 điểm trong những phút cuối, trong khi VN30 tăng hơn 17 điểm.

Cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành động lực chính giúp thị trường hồi phục mạnh. Rổ này có 20 mã tăng, trong khi mã giảm là 8.

Nhóm Vingroup đóng góp lớn cho chỉ số khi các cổ phiếu thành phần đều chốt phiên trên tham chiếu. Cụ thể, VRE và VHM lần lượt tăng 4,2% và 3,6%, còn VPL và VIC tích lũy lần lượt 2,1% và 1%.

Xét theo ngành, nhóm chứng khoán tăng đồng thuận nhất. Trừ TCX đóng cửa trong sắc đỏ, các cổ phiếu còn lại tăng 0,3-4%. Hai cổ phiếu vốn hóa lớn của nhóm này là VIX và SSI lấy lại trạng thái hưng phấn sau nhiều phiên giao dịch ảm đạm, lần lượt tăng 4,1% và 3,7%.

Ở nhóm ngân hàng, SHB dẫn đầu biên độ tăng với 3,3%, lên 15.800 đồng. Các mã đầu ngành như STB, BID, CTG hay TCB cũng có thêm 1-2% so với tham chiếu. Ngược lại, LPB đối mặt áp lực điều chỉnh kéo dài và mất gần 2%, còn 47.500 đồng.

Cổ phiếu bất động sản ghi nhận sự phân hóa mạnh. Trong khi nhóm Vingroup và DXG, DIG, PDR, QCG tăng mạnh thì các mã vốn hóa vừa và nhỏ khác như KHG, HDC, HQC, NVL, NLG lội ngược dòng thị trường.

Nhóm dầu khí diễn biến tương tự khi đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ, dù biên độ giảm không đáng kể. BSR là cổ phiếu duy nhất giữ được sắc xanh, nhích 0,3% lên 15.600 đồng.

VN-Index hồi phục mạnh nhưng thanh khoản thị trường vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 19.700 tỷ đồng, giảm gần 4.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần. Dòng tiền tập trung cục bộ ở một số cổ phiếu đầu ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thép như HPG, SHB, SSI, VIX, VIC.

Sự thận trọng cũng thể hiện rõ trong giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm này tiếp tục bán ròng phiên thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là giá trị rút ròng chỉ còn 75 tỷ đồng, chưa bằng phân nửa phiên hôm qua.

Khối ngoại tập trung xả hàng cổ phiếu DXG, MBB, VND và STB. Ngược lại, họ vẫn rót mạnh vào cổ phiếu HPG và SHB.

Phương Đông