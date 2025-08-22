Chứng khoán giảm mạnh theo áp lực chốt lời

Các cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng đã tăng mạnh trước đó, sáng nay bị chốt lời mạnh khiến VN-Index giảm gần 42 điểm.

Ngay khi thị trường đạt kỷ lục mới hôm qua, chứng khoán mở cửa sáng nay nhanh chóng rơi về dưới tham chiếu. Sau phiên ATO, chỉ số VN-Index rơi về sát mốc 1.660 điểm rồi nhanh chóng phục hồi nhưng sắc xanh chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Các lệnh bán được đưa ra liên tục, tập trung vào nhóm cổ phiếu bluechip khiến thị trường lần lượt điều chỉnh về các vùng giá thấp hơn. Có lúc, chứng khoán cách tham chiếu gần 44 điểm. Biến động nhẹ những phút cuối phiên sáng, VN-Index dừng ở 1.646 điểm trước giờ nghỉ trưa, giảm gần 42 điểm so với lúc đóng cửa hôm qua.

Đồ thị VN-Index và VN30-Index trong phiên sáng 22/8. Ảnh: VNDirect

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá khi có 291 cổ phiếu trên sàn HoSE bị nhuộm đỏ, chiếm trên 79%. Trong đó, 6 mã giảm kịch sàn, chủ yếu là nhóm vốn hóa vừa và nhỏ với thanh khoản không cao. Bên tăng giá chỉ có 50 cổ phiếu.

Thị trường sáng nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi các mã chứng khoán và ngân hàng - những nhóm đã có nhịp tăng mạnh trong những phiên trước. VPB, TCB và VHM là những cổ phiếu góp mức giảm nhiều nhất cho chỉ số chung.

Ở nhóm chứng khoán - ngành có độ nhạy cao với triển vọng thị trường, sắc xanh chỉ xuất hiện lẻ tẻ trên bảng điện. VND của VNDirect chốt phiên sáng thấp hơn 6,2% so với tham chiếu, EVF sụt 5,2%. Các mã nổi bật khác như SSI, VIX, VCI, HCM... giảm hơn 3-4%. Trên sàn HNX, cổ phiếu SHS và MBS cùng giảm trên 6%.

Ngành ngân hàng có sự phân hóa hơn khi một số mã như VCB, BID, MSB hay OCB vẫn giữ giá tăng trên 1-2%. Tuy nhiên phần lớn còn lại chịu áp lực điều chỉnh. VPB rơi 6,3% và SHB giảm 5,7%. Các cổ phiếu khác như TPB, TCB, MBB, ACB, STB, HDB hay EIB cùng sụt khoảng 3,5-5%.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tại một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh khoản trong buổi sáng ghi nhận gần 31.700 tỷ đồng. Trong phần lớn thời gian giao dịch, thanh khoản duy trì ở mức khá tương đương cùng kỳ hôm qua, nhưng dòng tiền bắt đầu mạnh lên từ sau 11h, làm nới rộng chênh lệch với sáng phiên trước lên khoảng 5.700 tỷ đồng.

Khối ngoại chưa dứt đà xả hàng khi bán ròng khoảng 1.224 tỷ đồng trong phiên sáng nay. HPG bị bán ròng hơn 755 tỷ đồng và VPB là mã còn lại bị xả trên trăm tỷ. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua rải rác ở VIX, HDB, PDR...

Trong bản tin trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng VN-Index vẫn trong xu hướng tăng nhưng sau chuỗi tích điểm liên tục, thị trường đang có dấu hiệu quá mua. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhiều mã midcap trong phiên trước cho thấy đây là nhịp kéo trụ chứ chưa phải dòng tiền lan tỏa toàn thị trường.

VPBankS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nhóm cổ phiếu trụ nhưng nên theo dõi sát vùng 1.680-1.700 điểm để chốt lời từng phần. Với các nhịp rung lắc, có thể mua gia tăng quanh hỗ trợ ngắn hạn 1.640-1.650 điểm.

Tất Đạt