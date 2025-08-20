Chứng khoán giảm mạnh nhất từ đầu tháng

VN-Index biến động mạnh trong sáng 20/8, đảo chiều từ tăng thành giảm và có lúc mất gần 40 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ đầu tháng.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sáng nay mở cửa trong sắc xanh, có thời điểm tăng hơn 10 điểm và vượt 1.665 điểm. Tuy nhiên, diễn biến hưng phấn không kéo dài lâu bởi áp lực chốt lời lan trên diện rộng. Sắc đỏ bao trùm thị trường khiến VN-Index có lúc mất gần 40 điểm, sau đó thu hẹp còn 21 điểm vào cuối phiên sáng. Chỉ số nghỉ trưa tại 1.633 điểm.

Nhu cầu xả hàng tăng vọt khiến thanh khoản thị trường đột biến. Hơn 1,55 tỷ cổ phiếu được sang tay trong buổi sáng, tương ứng hơn 42.800 tỷ đồng. Con số này tương đương giá trị giao dịch cả ngày đầu tuần này.

VN-Index và VN30 vào cuối phiên sáng 20/8. Ảnh chụp màn hình

Thanh khoản rổ VN30 sáng nay lên đến 20.900 tỷ đồng. SHB dẫn đầu với hơn 2.000 tỷ đồng, sau đó đến 8 mã khác có giá trị khớp lệnh nghìn tỷ như HPG, VPB, MBB, SSI, TCB...

Sàn TP HCM có hơn 280 cổ phiếu chốt phiên sáng dưới tham chiếu, gấp 5 lần số lượng mã tăng. Sắc đỏ bao trùm trong rổ vốn hóa lớn khi có đến 21 mã giảm, trong khi bên tăng chỉ 8 mã.

Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh nhất, thể hiện qua việc hầu hết cổ phiếu giảm trên 3%. Các mã trụ như SSI, VIX, VND, HCM và VCI mất 3,5-5% so với tham chiếu.

Nhóm thép cũng tương tự khi tất cả cổ phiếu thành phần đang giao dịch dưới tham chiếu. HPG mất 2,5%, còn HSG và NKG lần lượt giảm 4,1% và 4,7%.

Cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa mạnh. Những mã vừa có nhịp tăng nóng như EIB, TPB, ACB, MBB và SHB cùng điều chỉnh hơn 3%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, STB, VPB mất khoảng 0,5-2%. Trong khi đó, VIB lội ngược dòng xu hướng thị trường để tăng hết biên độ lên 21.900 đồng, còn OCB cũng có lúc chạm giá trần 13.650 đồng.

Ở nhóm bất động sản, các mã vốn hóa nhỏ như HDC, CII, HDG, PDR chịu áp lực bán mạnh, dẫn đến giá điều chỉnh khoảng 6% trở lên. Các mã vốn hóa vừa như NLG, KDH, NLG giảm khoảng 3-5%. Các cổ phiếu họ Vingroup là trụ đỡ của nhóm này khi vẫn giữ sắc xanh với biên độ từ 0,2-2,7%.

Sáng nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả hàng. Nhóm này giải ngân 3.760 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra hơn 4.600 tỷ đồng, tức rút ròng khoảng 900 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 10 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Yuanta, thị trường điều chỉnh trong phiên hôm nay, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tăng. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng nên nhà đầu tư cần hạn chế mua mới trong giai đoạn này và ưu tiên hạ tỷ lệ đòn bẩy vay ký quỹ về mức thấp.

Phương Đông