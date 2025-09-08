Chứng khoán giảm mạnh nhất một tháng

VN-Index giảm 42 điểm, nối mạch 2 phiên đi xuống liên tiếp, nhưng thị trường phát tín hiệu tích cực khi thanh khoản tăng vọt và khối ngoại mua ròng.

Sau phiên điều chỉnh mạnh khi vừa chạm mốc 1.700 điểm vào cuối tuần trước, nhiều nhóm phân tích nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục giảm sâu, qua đó chấm dứt xu hướng tăng giá ngắn hạn.

Diễn biến thực tế đúng với dự đoán này khi chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian. Càng về cuối phiên, chỉ số càng nới rộng biên độ giảm và đóng cửa tại 1.624 điểm, mất hơn 42 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất trong hơn một tháng qua tính theo giá trị tương đối.

Sàn TP HCM bị bao phủ bởi sắc đỏ với 285 cổ phiếu giảm, trong khi cổ phiếu tăng chỉ 56 mã. Thị trường ghi nhận đến 21 mã mất hết biên độ, trong đó VPB là đại diện duy nhất của rổ vốn hóa lớn.

Xét theo ngành, ngân hàng chịu áp lực bán mạnh nhất. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó VPB và EIB chạm sàn. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG có mức giảm khiêm tốn hơn, dao động 1,6-3,3%.

Nhóm chứng khoán sáng nay có nhiều mã tăng điểm, nhưng đến chiều lao dốc thẳng đứng. ORS, VIX và VDS cùng đóng cửa tại giá sàn. SSI cũng đảo chiều từ tăng gần 3% thành giảm 0,7%, chốt phiên tại 40.200 đồng.

Ở các ngành khác, điểm chung là các mã tăng càng nhanh trong giai đoạn gần đây đối diện áp lực giảm càng mạnh. Cổ phiếu "họ" dầu khí đều mất hơn 2%, trong đó BSR giảm mạnh nhất khi giảm 6,6%. Nhóm cảng biển cũng đồng loạt giảm điểm và VSC dẫn đầu khi chạm sàn 28.850 đồng, đồng thời không có bên mua.

Loạt cổ phiếu bất động sản hôm nay giảm trên 5%, gồm NVL, PDR, CII, NBB, SCR. Dù vậy, nhóm này vẫn có một số cổ phiếu lội ngược dòng thị trường như DXG, AGG hoặc giữ nguyên tham chiếu như VIC, VHM, VRE.

Cổ phiếu ngành thép là tia sáng hiếm hoi trong phiên giảm sâu. HPG chịu áp lực bán mạnh nhưng đến cuối phiên vẫn giữ được sắc xanh, tăng 0,3% lên 28.900 đồng. NKG cũng tăng 1,4% lên 18.150 đồng.

Chỉ số giảm điểm nhưng thị trường vẫn có tín hiệu tích cực là thanh khoản cải thiện mạnh. Sàn TP HCM hôm nay ghi nhận 1,9 tỷ cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng 53.170 tỷ đồng. Đây là phiên có giá trị khớp lệnh cao nhất trong hai tuần qua.

Sàn TP HCM có đến 14 mã đạt giá trị giao dịch nghìn tỷ, chủ yếu tập trung ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. HPG đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản với 4.138 tỷ đồng, vượt xa các mã xếp sau như SSI (2.940 tỷ đồng), SHB (2.188 tỷ đồng).

Giữa lúc nhà đầu tư trong nước bán ồ ạt, khối ngoại quay lại mua ròng, trong khi các phiên trước nhóm này liên tục xả hàng. Họ vừa giải ngân hơn 5.700 tỷ đồng và bán ra 4.720 tỷ đồng, tức giá trị giao dịch ròng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

HPG được nhà đầu tư ngoại mua mạnh nhất với khối lượng ròng hơn 10 triệu cổ phiếu. MBB, SSI, VPB và SHB xếp tiếp theo khi được mua ròng khoảng 3-7 triệu cổ phiếu.

Phương Đông