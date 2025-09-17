Chứng khoán giảm mạnh

VN-Index giằng co quyết liệt trong phần lớn thời gian giao dịch và đột ngột rớt hơn 10 điểm ở phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM liên tục đảo chiều từ tăng thành giảm và ngược lại với biên độ không quá 5 điểm so với tham chiếu. Càng về cuối phiên, biên độ dao động được nới rộng bởi áp lực bán mạnh.

Chỉ số đóng cửa sát 1.671 điểm, giảm gần 10 điểm so với tham chiếu. Đây là phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ, cộng thêm sự thận trọng của nhà đầu tư khi cuộc họp điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và thông tin chính thức về đợt đánh giá nâng hạng thị trường của FTSE đang đến gần.

Sàn TP HCM hôm nay bị bao phủ bởi sắc đỏ với hơn 200 cổ phiếu giảm, gần gấp đôi số lượng cổ phiếu tăng. Rổ vốn hóa lớn diễn biến tương tự với 19 mã đóng cửa dưới tham chiếu, còn mã tăng là 10.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh với hàng loạt cổ phiếu đầu ngành giảm sâu. BID mất 2,5%, còn VPB, CTG, VIB, MBB và TCB điều chỉnh 1,7-2,2%. LPB và STB là đại diện hiếm hoi của nhóm này lội ngược dòng thị trường, dù mức tăng tương đối khiêm tốn.

Ở nhóm chứng khoán, sắc đỏ bao trùm toàn bộ cổ phiếu thành phần. VIX dẫn đầu khi giảm gần 4%, tiếp đến là VND mất 2,9%. SSI hôm nay có lúc giao dịch trong sắc xanh, sau đó đảo chiều giảm hơn 2,4%.

Nhóm phân bón cũng bị xả hàng quyết liệt. DPM và DCM, hai mã trụ của nhóm, lần lượt mất 2,2% và 0,9%.

Trong khi đó, nhóm bất động sản lại phân hóa mạnh. Một số mã midcap như NVL, NLG, KDH giảm 1,3-2,5% giữa lúc các cổ phiếu vốn hóa nhỏ như HQC, QCG, LDG, SCR tăng vọt. Các cổ phiếu "họ" Vingroup cũng có trạng thái hưng phấn, góp phần lớn để VN-Index tránh một phiên điều chỉnh sâu.

So với phiên hôm qua, thị trường không còn nhiều tín hiệu tích cực. Thanh khoản giảm sâu khoảng 9.000 tỷ đồng, xuống còn 32.500 tỷ đồng. HPG đứng đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 3.685 tỷ đồng, nhiều hơn hai mã đứng sau là FPT (2.125 tỷ đồng) và SSI (1.553 tỷ đồng) cộng lại.

Sau một phiên gom hàng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán mạnh. Nhóm này giải ngân gần 3.100 tỷ đồng trong khi rút ra hơn 3.220 tỷ đồng. VPB là tâm điểm rút tiền của khối ngoại với khoảng 3 triệu cổ phiếu, sau đó đến SSI, DXG và VND.

Theo nhận định của một số công ty chứng khoán, VN-Index giảm điểm nhưng xu hướng ngắn hạn của thị trường chưa quá tiêu cực. Trạng thái tích lũy có thể diễn ra trước thời điểm Fed công bố lãi suất, cộng thêm phiên cơ cấu của hai quỹ ETF vào cuối tuần này. Trạng thái này chỉ kết thúc để xác lập xu hướng mới trong trường hợp chỉ số vượt ngưỡng cản 1.690 điểm hoặc xuyên thủng mốc 1.650 điểm.

Phương Đông