Chứng khoán giảm hai phiên liên tiếp

Vietjet tăng trần 3 phiên liền nhưng không đủ giúp chỉ số đại diện cho sàn TP HCM lấy lại sắc xanh bởi áp lực bán mạnh của 200 cổ phiếu khác.

VN-Index hôm nay mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm tăng hơn 10 điểm so với tham chiếu. Từ cuối phiên sáng, áp lực bán xuất hiện ở nhiều mã vốn hóa lớn và lan rộng ra toàn thị trường. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM liên tục giằng co mạnh quanh tham chiếu trước khi đóng cửa sát 1.758 điểm, mất 3 điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường đóng cửa trong sắc đỏ.

Thị trường lệch hoàn toàn về bên bán với 200 mã chốt phiên dưới tham chiếu, trong khi bên tăng chỉ 120 mã. Rổ vốn hóa lớn cân bằng hơn khi có 15 mã giảm và 12 mã tăng.

Vietjet tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường khi bật hết biên độ lên 163.000 đồng và chốt phiên trong trạng thái không có bên bán. Theo ước tính của VNDirect, cổ phiếu này đóng góp gần 1,5 điểm cho chỉ số chung.

Ngược lại, các mã liên quan đến Tập đoàn Vingroup có dấu hiệu chững lại sau nhịp tăng nhanh. VIC mất 1,1%, còn VHM, VRE và VPL đều giảm trên 2% và nằm trong danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường.

Xét theo ngành, ngân hàng góp phần lớn giúp thị trường tránh phiên giảm sâu. VPB tích lũy thêm 3,7% lên 33.700 đồng, dẫn đầu biên độ tăng của nhóm này. Các mã vốn hóa nhỏ hơn như TPB, HDB, VIB, SHB đều tăng trên 1%. Trong khi đó, một số cổ phiếu đầu ngành như VCB, BID và STB điều chỉnh nhẹ.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa mạnh. Các cổ phiếu trụ như SSI, VND và VIX đóng cửa trong sắc xanh. Sau giai đoạn tích lũy kéo dài, ORS của Công ty Chứng khoán Tiên Phong hôm nay tăng vọt, chốt phiên tại giá trần 15.550 đồng. Ở chiều ngược lại, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như VDS, BSI, HCM, VCI cùng chốt phiên dưới tham chiếu.

Cổ phiếu bất động sản cũng ghi nhận trạng thái phân hóa. HDG và KDH cùng tăng hết biên độ, trong khi NLG, HPX, HQC, DXS đều giảm.

Ngoài chỉ số đi xuống, sàn TP HCM còn ghi nhận sự giảm mạnh về thanh khoản khi nhà đầu tư trong nước bớt hưng phấn. Hôm nay có gần 1,18 tỷ cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch gần 38.000 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua khoảng 14.000 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đạt thanh khoản nghìn tỷ chưa bằng phân nửa phiên trước. VPB dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với hơn 3.140 tỷ đồng, bỏ xa các mã xếp sau như SHB, GEX, VIX và FPT.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là giá trị bán ra của nhóm này đã xuống mức thấp nhất một tuần. KDH tăng trần nhưng chịu áp lực xả hàng mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng ròng hơn 8 triệu cổ phiếu, sau đó đến VPB, VRE và FPT.

Phương Đông