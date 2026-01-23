Chứng khoán giảm 4 phiên liên tiếp

Áp lực bán chiếm áp đảo khiến chứng khoán sụt gần 12 điểm, phiên điều chỉnh thứ 4 liên tiếp, dù được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu Vingroup.

Chứng khoán mở cửa theo hướng tích cực, nhanh chóng kiểm tra mốc 1.900 điểm chỉ trong giờ đầu giao dịch nhưng bất thành. Sau đó, chỉ số đại diện sàn HoSE lùi về quanh vùng 1.890 điểm nhưng rơi vào "xanh vỏ, đỏ lòng". Càng về giờ nghỉ trưa, áp lực bán xuất hiện ngày càng nhiều, kéo VN-Index về dưới tham chiếu.

Thị trường trở lại sắc xanh vào đầu giờ chiều nhưng số lượng cổ phiếu giảm vẫn chiếm áp đảo, gấp đôi bên tăng. Sau 14h, chỉ số chung về dưới tham chiếu và giảm mạnh hơn hẳn trong phiên ATC. Chốt phiên, VN-Index ở sát 1.871 điểm, giảm gần 12 điểm so với hôm qua.

Toàn sàn HoSE có 251 cổ phiếu giảm giá, gấp 3 lần so với số lượng cổ phiếu tăng. Mức chênh lệch lớn này cho thấy sự đồng thuận trên thị trường cao hơn hôm qua.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn nhà nước có tác động lớn trong phiên hôm nay. 10 mã góp mức giảm nhiều nhất cho VN-Index lần lượt gồm VCB, GAS, BID, GVR, BSR, VNM, CTG, BCM và FPT. Tất cả đều là doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trong đó, BSR và BCM giảm hết biên độ với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi "họ" Vin gồm VIC và VHM trở thành bệ đỡ cho thị trường. Hôm nay, VIC tăng 2,7% so với tham chiếu, còn VHM tích lũy thêm 1,7%.

Phần lớn thời điểm trong phiên, VN-Index vẫn tăng điểm dù áp lực bán áp đảo là nhờ cổ phiếu Vingroup và Vinhomes trụ lại. Nếu không có sự đóng góp của hai mã này, chỉ số có thể sụt gần 21 điểm.

Điểm sáng là thanh khoản cũng giảm theo. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 29.300 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua khoảng 4.300 tỷ. Đây là mức thấp nhất trong hơn nửa tháng qua.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng rút về khoảng 200 tỷ đồng, con số thấp nhất kể từ cuối năm trước tới nay. VCB, VHM và CTG là những mã bị bán ròng trên trăm tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh ở STB, TCX, PLX.

Tổng lại, VN-Index điều chỉnh hơn 8 điểm trong tuần này. Trừ phiên đầu tuần, thị trường liên tục suy giảm. Tuy nhiên, chỉ số vẫn có nhiều thời điểm kiểm tra trở lại mốc 1.900 điểm nhưng chưa thành công.

Trước đó từ phiên hôm qua, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã nhận thấy áp lực giảm diễn ra ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã ghi nhận mức tăng mạnh trong những phiên liền trước. Vì vậy, nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với những mã đang khả dụng trong danh mục và đang trong đà hồi phục từ vùng hỗ trợ. Đồng thời, cần lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần.

Tất Đạt