Chứng khoán đứt chuỗi tăng liên tiếp

VN-Index đảo chiều từ tăng thành giảm trong những phút cuối phiên, đóng cửa sát 1.681 điểm, mất 4 điểm so với tham chiếu.

Trước phiên giao dịch hôm nay, không ít nhà đầu tư kỳ vọng thị trường hứng khởi khi Bộ trưởng Tài chính cho hay Việt Nam đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE. Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn chỉ diễn ra trong phiên sáng khi VN-Index có lúc tích lũy hơn 12 điểm, tiến gần mốc 1.700 điểm. Đà tăng suy yếu dần bởi áp lực chốt lời ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

VN-Index mất sắc xanh từ 14h và dần nới rộng biên độ giảm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đóng cửa tại 1.681 điểm, đứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Điểm số giảm nhẹ nhưng thị trường lại chìm trong sắc đỏ với 210 mã đóng cửa dưới tham chiếu, gần gấp đôi mã tăng.

Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh khi hầu hết đóng cửa trong sắc đỏ, biên độ giảm phổ biến là 1,5-3%. VIX là một trong số ít cổ phiếu lội ngược dòng, tăng 1,5% lên 38.000 đồng.

Nhóm dầu khí cũng bị bao trùm bởi cổ phiếu giảm, trừ PLX giữ nhịp tăng 0,6% lên gần 36.600 đồng. Tương tự, toàn bộ cổ phiếu thép đóng cửa dưới tham chiếu. HPG mất 1,3%, còn những mã vốn hóa nhỏ hơn như NKG, HSG, TLH mất 1-3%.

Các cổ phiếu "họ" Vingroup là tác nhân chính kéo VN-Index đi xuống. VIC và VHM chia nhau hai vị trí đầu bảng xếp hạng những mã tác động tiêu cự nhất đến chỉ số khi lần lượt giảm 2% và 1,7%.

Ngược lại, ngân hàng trở thành trụ đỡ cho thị trường, dù biên độ tăng không quá lớn. MBB tích lũy 2,4% lên 27.500 đồng, còn SHB, CTG, TCB cùng tăng khoảng 1-2%. KLB, một cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường UPCoM, hôm nay tăng hết biên độ 15% lên 27.700 đồng sau khi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của ngân hàng này.

Đứt chuỗi đi lên nhưng thị trường có tín hiệu tích cực về thanh khoản. Giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 41.200 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần. Hơn phân nửa trong số này đến từ rổ vốn hóa lớn.

Sàn TP HCM có 10 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ. VIX dẫn đầu với hơn 2.430 tỷ đồng, sau đó đến VPB (2.253 tỷ đồng) và HPG (2.018 tỷ đồng).

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng sau đợt xả hàng quyết liệt. Nhóm này giải ngân xấp xỉ 4.620 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 4.560 tỷ đồng. MSB trở thành tâm điểm hút vốn ngoại với gần 12 triệu cổ phiếu được mua ròng, sau đó đến VIX, MBB và TCB.

Phương Đông