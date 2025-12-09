Chứng khoán đứt chuỗi tăng dài nhất từ đầu năm

Nhà đầu tư xả hàng trên diện rộng khiến VN-Index giảm hơn 6 điểm, thủng 1.750 điểm và đứt chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp.

Trước phiên giao dịch hôm nay, nhiều công ty chứng khoán dự báo chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sẽ đối mặt áp lực chốt lời khi tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 1.765 điểm (tính theo giá đóng cửa). Thực tế, chỉ số sáng nay có lúc tăng gần 20 điểm và vượt mốc này. Tuy nhiên, bên bán chiếm ưu thế ngay sau đó khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều xuống dưới tham chiếu.

VN-Index duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian còn lại và đóng cửa tại 1.747 điểm. Diễn biến này cắt mạch đi lên dài nhất từ đầu năm (tương đương đợt tăng đầu tháng 8). Theo một số nhóm phân tích, phiên giảm nhẹ với thanh khoản cao như hôm nay là cần thiết, giúp thị trường cân bằng hơn trước khi chinh phục đỉnh lịch sử.

Sắc đỏ bao trùm sàn TP HCM với 234 mã giảm, còn bên tăng chưa đến 100 mã. Rổ vốn hóa lớn ghi nhận sự phân hóa mạnh hơn khi 25 mã đóng cửa dưới tham chiếu, gấp 5 lần mã tăng.

Thị trường tiếp tục chịu sự chi phối của cổ phiếu Vingroup. VIC có thời điểm tăng trần lên 163.300 đồng, trở thành trụ đỡ duy nhất cho VN-Index. Cổ phiếu này sau đó thu hẹp biên độ còn 4,8%, đóng góp gần 7 điểm cho chỉ số chung.

Các mã còn lại thuộc "họ" Vingroup đều giảm mạnh và nằm trong danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường. VPL mất 3,1%, còn VHM và VRE lần lượt giảm 2,3% và 2,9%.

Xét theo ngành, dầu khí là nhóm chịu áp lực bán quyết liệt nhất. Trừ PVOil giữ nguyên tham chiếu, các mã thành phần khác giảm sâu. PVD đứng đầu biên độ điều chỉnh giá khi mất 5,4%, xuống 24.450 đồng.

Nhiều cổ phiếu đầu ngành ngân hàng cũng bị bán mạnh. LPB mất 5%, xuống 44.000 đồng. HDB, VPB, MBB và CTG lần lượt chia nhau các vị trí tiếp theo về mức giảm. Ngược lại, EIB và VCB là những mã hiếm hoi lội ngược dòng thị trường.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa rõ rệt. SSI, TCX, VND và VIX diễn biến đồng thuận với chỉ số. Trong khi đó, HCM và VCI trở thành trụ đỡ nhờ lần lượt tích lũy 1,8% và 0,7% so với tham chiếu.

Chỉ số biến động tiêu cực nhưng tín hiệu tích cực là thanh khoản cải thiện mạnh. Giá trị sang tay hôm nay xấp xỉ 29.500 tỷ đồng, cao nhất trong vòng một tháng qua. VIC vượt trội hoàn toàn về thanh khoản với hơn 2.000 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu xếp sau như SHB (1.440 tỷ đồng) hay VIX (1.360 tỷ đồng).

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng. Đây là phiên xả hàng mạnh nhất từ giữa tháng 9 của khối ngoại. Các đại diện của nhóm Vingroup và ngân hàng như HDB, MBB, STB trở thành tâm điểm rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Phương Đông