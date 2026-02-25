Chứng khoán đứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp

Áp lực chốt lời xuất hiện trên diện rộng sau chuỗi tăng 5 phiên liên tục khiến VN-Index giảm gần 7 điểm, về 1.860 điểm.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giằng co mạnh trong phiên sáng với 3 lần đảo chiều từ giảm thành tăng và ngược lại. Tuy nhiên, đến phiên chiều, chỉ số luôn giữ sắc đỏ bởi áp lực xả hàng từ các cổ phiếu liên quan đến Vingroup lan ra diện rộng. VN-Index mất gần 7 điểm lúc đóng cửa, cắt chuỗi tăng 5 phiên; còn VN30 giảm hơn một điểm nhưng đứt mạch đi lên 7 phiên liên tiếp.

Thị trường không duy trì quán tính tăng liên tiếp như dự đoán của nhiều công ty chứng khoán, nhưng triển vọng tích cực trong ngắn hạn vẫn chưa thay đổi. Theo nhóm phân tích Chứng khoán Tiên Phong, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ và tăng tỷ trọng trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật, đồng thời hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng 1.920 điểm.

Bốn cổ phiếu "họ" Vingroup hôm nay cùng đóng cửa dưới tham chiếu. VIC giảm 3%, xuống 158.000 đồng, đứng đầu danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường khi lấy mất của VN-Index hơn 8 điểm. VHM, VRE và VPL cũng giảm trên 3%.

Xét theo ngành, bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất. Bên cạnh các mã liên quan đến Vingroup, cổ phiếu của những chủ đầu tư khác như Nam Long, Hà Đô, Phát Đạt, Quốc Cường Gia Lai đều mất hơn 1% so với tham chiếu. Ngược lại, sắc xanh chỉ xuất hiện rải rác ở một số mã vốn hóa nhỏ như HQC, AGG, LDG và mức tăng đều không quá 1%.

Cổ phiếu dầu khí, trụ đỡ của thị trường trong nhịp tăng gần đây, có dấu hiệu suy yếu. Một số mã đầu ngành như GAS, PVD và PVT giảm 0,5-1,5%. Trong khi đó, BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn duy trì trạng thái hưng phấn khi tăng gần 5% lên 29.350 đồng, nằm trong nhóm tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Nhóm chứng khoán hôm nay có sự phân hóa mạnh. Hầu hết mã dẫn đầu về vốn hóa như VPX, VIX, TCX, VCI và VCK đều mất hơn 1% so với tham chiếu. SSI và HCM lội ngược dòng, nhưng biên độ tăng chỉ 0,2%.

Tín hiệu khởi sắc nhất phiên hôm nay là thanh khoản thị trường lên gần 38.150 tỷ đồng, tăng khoảng 6.000 tỷ đồng so với phiên trước. Đây cũng là mức cao nhất trong khoảng một tháng rưỡi qua.

Tuy nhiên, dòng tiền tập trung cục bộ ở cổ phiếu FPT và HPG. Doanh nghiệp đầu ngành công nghệ thông tin khớp lệnh gần 48 triệu cổ phiếu, trị giá gần 4.300 tỷ đồng. Hòa Phát có hơn 136 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng gần 4.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng như SHB, Sacombank, TPBank lần lượt xếp sau trong bảng xếp hạng thanh khoản với khoảng 900-1.700 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi mua ròng 7 phiên tính theo khối lượng, nhưng xét về giá trị lại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng. FPT và VPB đối diện áp lực rút ròng mạnh nhất từ khối ngoại.

Phương Đông