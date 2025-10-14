Chứng khoán đứt chuỗi tăng 4 phiên liên tục

Bất chấp hai cổ phiếu trụ là Vingroup và Vietjet tiếp tục tăng mạnh, VN-Index chốt phiên dưới tham chiếu khi hàng trăm mã vốn hóa vừa và nhỏ giảm điểm.

VN-Index sáng nay có lúc tăng gần 30 điểm, tiệm cận vùng giá 1.800 điểm. Tuy nhiên, lực bán xuất hiện từ giữa phiên khiến biên độ tăng dần thu hẹp. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đảo chiều trong khoảng 30 phút cuối phiên và đóng cửa tại 1.761 điểm, mất 4 điểm so với tham chiếu, qua đó đứt mạch tăng 4 phiên liên tục.

Ngược với VN-Index, chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn vẫn nhích thêm một điểm, xác lập kỷ lục mới tại 2.013 điểm. VN30 nối dài mạch đi lên 5 phiên chủ yếu nhờ diễn biến tích cực ở cổ phiếu Vingroup và Vietjet.

Sàn TP HCM hôm nay chìm trong sắc đỏ với gần 260 cổ phiếu giảm, trong đó có 22 mã vốn hóa lớn. Ngược lại, cổ phiếu tăng chỉ 76 mã.

Ở nhóm ngân hàng, CTG và BID chịu áp lực bán mạnh nhất nên lần lượt mất 2,2% và 2,1%. Các mã vốn hóa nhỏ hơn như OCB, LPB, ACB, MSB, TPB đều giảm 1-2%. VPB là đại diện duy nhất của nhóm này đóng cửa trong sắc xanh và nằm trong danh sách 10 mã tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Các cổ phiếu đầu ngành chứng khoán như SSI, VCI, VND, HCM đều chốt phiên dưới tham chiếu. Ngược lại, VIX lội ngược dòng thị trường với mức tăng hơn 4%, sau đó đến ORS tăng gần 3%.

Cổ phiếu ngành thép bị bán mạnh. HPG mất 2,2%, xuống 28.350 đồng. Một số mã vốn hóa nhỏ như HSG, NKG hay TLH đều giảm trên 1%.

Sau phiên đầu tuần hứng khởi, nhóm bất động sản cũng đối mặt áp lực xả hàng quyết liệt. DXG, NBB, HQC, NVL và AGG đồng loạt mất hơn 3%. Các mã vốn hóa vừa như NLG, KDH và HDG giảm 2-3%.

Nhóm Vingroup tiếp tục đóng vai trò lực đẩy quan trọng của thị trường. VIC có lúc chạm trần, sau đó thu hẹp biên độ còn 3,2%, đóng góp khoảng 6 điểm cho VN-Index. VHM cũng tăng 2,3% lên mức cao kỷ lục 127.000 đồng, qua đó góp hơn 2 điểm cho chỉ số chung.

Chỉ số giảm nhưng thanh khoản thị trường cải thiện mạnh. Hôm nay có hơn 1,56 tỷ cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng 52.400 tỷ đồng - mức cao nhất trong hơn một tháng qua. Sàn TP HCM có đến 5 mã đạt thanh khoản hơn 2.000 tỷ đồng, lần lượt là VIX, GEX, SSI, HPG và SHB. Nhiều cổ phiếu đầu ngành ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bất động sản ghi nhận giá trị khớp lệnh hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng bán ròng. Nhóm này xả hơn 5.630 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 4.220 tỷ đồng. HPG tiếp tục trở thành tâm điểm bán ròng của khối ngoại với gần 7 triệu cổ phiếu, sau đó đến VRE, HDB và SSI.

Trong dự báo thị trường tuần này, Công ty Chứng khoán BIDV nhận định khối ngoại duy trì bán ròng, nguy cơ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và việc phụ thuộc vào một nhóm cổ phiếu trụ khiến vận động thị trường thiếu yếu tố bền vững. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc chốt lãi từng phần trong phiên cổ phiếu tăng mạnh và các chỉ số lập đỉnh mới.

Phương Đông