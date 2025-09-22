Chứng khoán 'đỏ lửa' đầu tuần

Áp lực bán dồn dập khiến hơn 260 cổ phiếu trên sàn TP HCM đóng cửa trong sắc đỏ, kéo theo VN-Index mất 24 điểm và nối dài mạch giảm 5 phiên liên tiếp.

Trước phiên giao dịch đầu tuần, phần đông công ty chứng khoán dự đoán VN-Index sẽ đi ngang trong biên độ hẹp bởi thị trường đang thiếu thông tin hỗ trợ, dẫn đến tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Số khác cho rằng chỉ số có thể hồi phục nhẹ nhờ dòng tiền giải ngân ở vùng giá thấp sau chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp.

Thực tế, hai kịch bản đều không xảy ra. Thị trường diễn biến theo hướng ít nhà đầu tư mong đợi: giảm mạnh trên nền thanh khoản thấp. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM chỉ giao dịch trên tham chiếu trong ít phút đầu, sau đó đảo chiều giảm và liên tục nới rộng biên độ. VN-Index có lúc mất hơn 42 điểm, còn VN30 mất gần 60 điểm.

Lực cầu xuất hiện trong những phút cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp mức giảm còn 24 điểm, kết thúc tại 1.634 điểm. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp thị trường đóng cửa dưới tham chiếu.

Sàn TP HCM hôm nay có hơn 260 mã giảm, gấp gần 4 lần số lượng mã tăng. Rổ vốn hóa lớn cũng bị bao trùm bởi sắc đỏ với 27 mã giảm, chỉ còn BID và TPB lội ngược dòng, trở thành trụ đỡ quan trọng của thị trường.

VIC dẫn đầu danh sách cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi giảm gần 3%, xuống 148.800 đồng. Các mã xếp tiếp theo đều thuộc rổ VN30 gồm CTG, VHM, VCB, VPB và HPG.

Xét theo ngành, nhóm chứng khoán chịu áp lực xả hàng mạnh nhất. Trừ VIX giữ sắc xanh, các mã trụ như SSI, VCI, HCM, VND đều giảm hơn 2% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, EIB dẫn đầu biên độ giảm khi mất 4,2%, xuống 25.000 đồng. Các cổ phiếu đầu ngành như CTG, VPB, HDB, TCB, SHB... cũng điều chỉnh hơn 2%.

Cổ phiếu thép, cảng biển, dầu khí... đều bị nhà đầu tư bán ồ ạt. HPG nối dài nhịp điều chỉnh khi mất thêm 2,9%, xuống 28.400 đồng. GAS và PLX, hai mã trụ nhóm dầu khí, lần lượt giảm 1,4% và 1,1%.

Bất động sản là nhóm ngành hiếm hoi có trạng thái phân hóa mạnh. Trong khi các mã vốn hóa lớn và vừa như VHM, VRE, NVL, NLG, KDH đóng cửa trong sắc đỏ thì những cổ phiếu vốn hóa nhỏ như PDR, LDG, HDG, DIG vẫn giữ sắc xanh. Các mã này chủ yếu tích lũy 1-2% so với tham chiếu.

Thanh khoản thị trường đạt hơn 35.100 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, so với mức bình quân của tháng trước, con số này giảm gần 15.000 tỷ đồng. Thị trường có 7 mã đạt giá trị khớp lệnh nghìn tỷ. HPG dẫn đầu với 1.890 tỷ đồng, sau đó đến SSI, VIX, FPT, VPB và SHB.

Nhà đầu tư nước ngoài xả hàng phiên thứ tư liên tiếp. Nhóm này giải ngân 3.350 tỷ đồng, trong khi bán ra xấp xỉ 5.100 tỷ đồng. CTG và MBB là tâm điểm rút ròng của khối ngoại với khối lượng lần lượt đạt 5,5 và 5,1 triệu cổ phiếu.

Một số công ty chứng khoán không loại trừ kịch bản chỉ số tiếp tục điều chỉnh mạnh bởi mùa công bố kết quả kinh doanh quý III kém sôi động và nhu cầu chốt lời sau giai đoạn tăng nhanh.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB, nếu áp lực bán kéo dài, VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm. Đây là ngưỡng tâm lý quan trọng để xác lập xu hướng ngắn hạn. Nếu lực cầu "bắt đáy" xuất hiện mạnh và ổn định tại vùng giá này, thị trường có thể tái lập xu hướng tăng.

