Chứng khoán DNSE đặt mục tiêu thu hơn 840 tỷ đồng năm 2025

DNSE đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 là 849 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 262 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2024.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến tổ chức ngày 19/3, mục tiêu trên được thiết lập dựa trên nhiều kịch bản dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán với nhiều yếu tố tích cực.

Ví dụ tín hiệu phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, kỳ vọng cải thiện thanh khoản thị trường. Mặt bằng lãi suất thấp giúp thu hút dòng vốn từ kênh tiết kiệm sang chứng khoán, thể hiện qua mức dư nợ margin đạt đỉnh 180.000 tỷ đồng. Các yếu tố vĩ mô tích cực, hệ thống giao dịch KRX dự kiến đi vào vận hành trong năm 2025, cũng góp phần hỗ trợ thanh khoản thị trường.

Minh họa giao dịch chứng khoán tại DNSE. Ảnh : DNSE

Để đạt được mục tiêu, công ty sẽ tập trung khai thác hệ thống sản phẩm, đơn giản hóa trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ hiện đại. Một trong những chiến lược của công ty là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, khuyến nghị đầu tư qua trợ lý chứng khoán ảo Ensa.

Đồng thời, DNSE tiếp tục đa dạng hóa, kết nối hệ sinh thái tài chính với TradingView, ZaloPay và các đối tác trong lĩnh vực fintech. Công ty cũng dự kiến hợp tác với nhiều ngân hàng để phát triển sản phẩm trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và chứng chỉ quỹ.

DNSE cũng dự kiến tạm ứng cổ tức 2025 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phần với tỷ lệ chi trả tối đa là 7% vốn điều lệ. Cũng trong năm nay, DNSE dự kiến phát hành 12,6 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), tương đương 3,82% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị phát hành tối đa là 126 tỷ đồng, lấy vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ban lãnh đạo DNSE tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ảnh: DNSE

Để tăng cường vốn cho kinh doanh, DNSE sẽ trình cổ đông phương án chào bán 85,65 triệu cổ phiếu, tương đương 25% số lượng cổ phiếu hiện có, giá chào bán dự kiến tối thiểu là 12.500 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về sẽ bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

Đồng thời, DNSE đề xuất phát hành ba đợt trái phiếu doanh nghiệp, tổng giá trị tối đa 1.200 tỷ đồng. Kỳ hạn của các trái phiếu này là tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Năm 2024, DNSE tăng trưởng tích cực về doanh thu, đặc biệt trong mảng môi giới và hoạt động nguồn vốn. So với năm 2023, doanh thu tăng 12%, đạt 829 tỷ đồng, tương đương 74% so với kế hoạch ban đầu.

Trong kinh doanh nguồn vốn, tổng doanh thu đạt 611 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2023. Đơn vị huy động thành công 900 tỷ đồng từ đợt IPO đầu năm 2024, từ đó mở rộng hoạt động đầu tư trong bối cảnh lãi suất thị trường biến động.

Chỉ tiêu Quý IV/2024 (tỷ đồng) Biến động so với chu kỳ 2023 (%) Năm 2024 (tỷ đồng) Biến động so với cùng kỳ 2023 (%) Tổng doanh thu 242 8 829 12 Chi phí 200 96 601 33 Lợi nhuận trước thuế 42 -66 228 -20

Doanh thu môi giới cơ sở 2024 đạt 150 tỷ đồng, gấp hai lần so với năm 2023. Thị phần giao dịch cơ sở tăng 1,38%, tăng gần 40%. Đồng thời, thị phần giao dịch phái sinh bứt phá vượt trội, đạt 6,14%, lọt top 3 toàn thị trường.

Đáng chú ý, dư nợ margin đạt gần 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Doanh thu từ cho vay margin tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 342 tỷ đồng. Số lượng khách hàng lần đầu sử dụng sản phẩm margin trong quý IV tăng 1,8 lần. Lợi nhuận sau thuế của DNSE giảm 21% so với năm trước, đạt 182 tỷ đồng. Chỉ tiêu về quy mô tài sản tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ, lên hơn 10.600 tỷ đồng.

Văn Hà