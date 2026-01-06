Chứng khoán đạt kỷ lục trên 1.816 điểm

Nhờ đóng góp của các cổ phiếu thuộc Vingroup và nhóm dầu khí, chứng khoán giữ sắc xanh cả ngày, VN-Index đóng cửa ở mức kỷ lục trên 1.816 điểm.

Chỉ số đại diện sàn HoSE giữ sắc xanh từ khi mở cửa đến lúc kết phiên. Sau hơn 30 phút đầu, chứng khoán đã sớm trở lại mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm, tăng gần 20 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, chỉ số chung sớm hạ độ cao khi áp lực bán dâng lên, mất mốc này dù vẫn giữ được sắc xanh.

Buổi chiều, thị trường dần cải thiện. VN-Index trở lại 1.800 điểm rồi dần tiến lên độ cao mới. Sau 14h, chứng khoán đạt mức kỷ lục trên 1.817 điểm, cách tham chiếu gần 29 điểm. Rung lắc nhẹ trong phiên ATC, chỉ số VN-Index chốt trên 1.816 điểm, cao hơn hôm qua gần 28 điểm. Tính theo giá đóng cửa, đây là mức cao nhất trong lịch sử gần 26 năm của chứng khoán.

Tuy nhiên, mức độ đồng thuận trên thị trường không cao khi sàn HoSE có 167 cổ phiếu tăng giá, không quá chênh lệch so với 153 cổ phiếu giảm. Trong phần lớn thời gian giao dịch, thị trường thường xuyên giữ trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi sắc đỏ chiếm ưu thế hơn.

Tương tự hôm qua, nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup có vai trò lớn trong việc nâng đỡ chỉ số chung. Dẫn dầu là VHM của Vinhomes khi mã này tiếp tục tăng kịch trần lên 141.800 đồng một đơn vị với thanh khoản gần 1.196 tỷ đồng, đứng thứ 4 toàn sàn.

Ngoài ra, VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl cũng nằm trong nhóm 10 cổ phiếu góp mức tăng lớn cho thị trường. Riêng VRE cũng tăng hết biên độ lên 38.050 đồng với thanh khoản hơn 792 tỷ.

VIC của Vingroup hôm nay chốt phiên không thay đổi thị giá, giữ ở 173.100 đồng. Mã này có giá trị giao dịch đạt gần 1.333 tỷ đồng, đứng thứ 2 thị trường. Phần lớn các lệnh mua - bán trong ngày được khớp ở vùng giá quanh tham chiếu.

Ngoài "họ Vin", thị trường cũng được hỗ trợ bởi ngành dầu khí. Nổi bật có GAS của PV GAS được phủ sắc tím cùng thanh khoản trên 385 tỷ đồng. PLX của Petrolimex trong phiên cũng có lúc neo giá trần sau đó chốt tăng 6,7% với tổng giá trị giao dịch gần 507 tỷ. Các mã khác như PVC, BSR, OIL cũng tích lũy thêm 2,7-6% thị giá.

Trong phiên chứng khoán lên vùng kỷ lục, thanh khoản toàn sàn HoSE đạt hơn 27.400 tỷ đồng. Đây là phiên cải thiện thứ 3 liên tiếp và cao hơn hôm qua khoảng 1.500 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 387 tỷ đồng, chỉ tương đương một nửa phiên trước. VIC, VHM, DXS, TCB và FPT là những cổ phiếu bị xả hàng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, khối ngoại gom mạnh MBB, VPB, GEX hay VRE.

Trước đó khi nhận xét về phiên giao dịch hôm qua, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) lưu ý rằng thị trường tăng điểm nhưng lại đến từ nỗ lực của một số nhóm cổ phiếu. Diễn biến này tiếp tục được ghi nhận ở phiên hôm nay.

Trong bối cảnh trên, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu bật tăng từ vùng hỗ trợ cứng hoặc thuộc nhóm ngành đang thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền sau thời gian dài đi ngang tích lũy. Quá trình giải ngân nên tận dụng những nhịp rung lắc của chỉ số trong các phiên tiếp theo. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần hạn chế mua những mã đã có nhịp tăng mạnh và đang ở vùng đỉnh hoặc kháng cự mạnh để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ.

Tất Đạt