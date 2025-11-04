Chứng khoán Công thương ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đổi tên viết tắt thành VBSE, nâng cấp hàng loạt tính năng cho nền tảng giao dịch trực tuyến, từ ngày 22/9.

Tên viết tắt VBSE phát triển từ VietinBank Securities, thể hiện triết lý phát triển gắn liền với 4 giá trị cốt lõi: Value - Belief - Success - Evolve (Giá trị - Niềm tin - Thành công - Tăng trưởng).

Logo mới của VBSE mang thiết kế tinh giản, kết hợp hai màu xanh - đỏ đặc trưng của VietinBank, nổi bật với chữ "V" cách điệu hướng lên, biểu tượng của sự tăng trưởng và thịnh vượng. Theo đơn vị, hình ảnh này cũng khẳng định vai trò cầu nối của VBSE trong việc đưa các nguồn lực tài chính đến gần hơn với nhà đầu tư, kiến tạo niềm tin và cơ hội phát triển.

VietinBank Securities thay đổi Logo và Nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: VBSE

Đại diện VBSE cho biết, việc thay đổi nhận diện thương hiệu diễn ra trong dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển, đánh dấu bước chuyển mình của công ty hướng tới tái định vị thương hiệu, thể hiện khát vọng đổi mới, đồng hành sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Song song với việc ra mắt nhận diện mới, VBSE cũng nâng cấp toàn diện nền tảng giao dịch VBSE iTrade và website, tập trung vào ba nhóm cải tiến: tiện ích mở tài khoản, công nghệ xác thực và sức mạnh tài chính.

Người dùng có thể mở tài khoản nhanh qua eKYC kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, xác thực chip và đối chiếu khuôn mặt bằng AI, giúp tăng cường chống giả mạo và bảo mật thông tin. Nền tảng cũng tích hợp hợp đồng điện tử (eContract) và chữ ký số, cho phép hoàn tất thủ tục chỉ trong vài phút, thay thế quy trình giấy tờ truyền thống nhưng vẫn bảo đảm tính pháp lý, an toàn theo chuẩn quốc tế.

Về tài chính, VBSE iTrade cho phép gia hạn margin tới ba lần, khách hàng có thể tự điều chỉnh hạn mức ký quỹ hoặc ứng trước tiền bán đến 20 tỷ đồng, đồng thời chuyển tiền liên ngân hàng không giới hạn.

Đặc biệt, VBSE iTrade được thiết kế đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu mới, mang lại giao diện hiện đại, thân thiện và nhất quán, giúp khách hàng có trải nghiệm trực quan, dễ sử dụng trên mọi thiết bị.

VBSE tung ưu đãi kép nhân sự kiện ra mắt thương hiệu mới và nâng cấp nền tảng giao dịch. Ảnh: VBSE

Nhân dịp ra mắt thương hiệu và nền tảng mới, VBSE triển khai chương trình ưu đãi từ 1/11 đến 31/1/2026 dành cho khách hàng mở mới tài khoản qua eKYC và đăng ký dịch vụ ký quỹ. Nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất margin ưu đãi 9,3075% một năm (tương đương 0,0255% một ngày) và miễn phí giao dịch chứng khoán trong suốt thời gian khuyến mại (ngoại trừ phí trả cho Sở Giao dịch), kéo dài đến 26/2/2026. Khách hàng được áp dụng song song cả hai chính sách, giúp giảm chi phí vốn và tối ưu chi phí giao dịch.

Minh Ngọc