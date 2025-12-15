Chứng khoán có thể phục hồi sau khi giảm 94 điểm

Các chuyên gia nhận định thị trường có thể phục hồi, sau khi đã giảm 94 điểm trong tuần trước.

Kết tuần giao dịch 8-12/12, VN-Index - chỉ số đại diện cho sàn TP HCM - giảm 94 điểm, tương đương 5,4%, đứng đầu danh sách thị trường giảm mạnh nhất thế giới. Trong đó, chỉ số này đi xuống liên tiếp trong 4 phiên giao dịch gần nhất.

Theo Chứng khoán SHS, khối lượng giao dịch tăng 4,9% so với tuần trước, nhưng áp lực bán đột biến trong phiên cuối tuần trên hầu hết nhóm ngành. Khối ngoại "xả ròng" gần 5.800 tỷ đồng trên sàn TP HCM trong tuần qua, trong khi tuần trước đó mua ròng.

Ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc chi nhánh 2 - hội sở Công ty cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset - nhận định việc thị trường giảm trong tuần trước, đặc biệt lao dốc mạnh trong phiên không phải là một tín hiệu tiêu cực. "Thị trường đã có thời điểm tăng hàng chục điểm trong giai đoạn cuối tháng 11, đầu tháng 12, nên một phiên rung lắc rất dễ xảy ra", ông Toàn nói.

Ông nhận định chỉ số sẽ dần phục hồi sau phiên giảm sâu vì các thông tin tiêu cực liên quan đến doanh nghiệp hay kinh tế vĩ mô vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, ông chia sẻ thanh khoản vẫn ở quanh mức 20.000 tỷ đồng, thấp hơn các tháng trước đó do chưa có dòng tiền mới "đổ bộ".

Giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (quận 1, TP HCM), hồi tháng 10/2024. Ảnh: An Khương

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng thị trường tuần này sẽ có một số nhịp hồi kỹ thuật sau phiên giảm sâu. "Nếu loại trừ nhóm Vingroup, định giá P/E (giá cổ phiếu trên lợi nhuận) của thị trường chỉ khoảng 12 lần, mức khá thấp, vẫn còn dư địa phục hồi", ông Minh nói.

Những rủi ro như việc công ty chứng khoán yêu cầu nhà đầu tư bán bớt cổ phiếu (call margin) hoặc bán giải chấp vẫn có thể xảy ra. Nhưng theo ông, nếu những nhịp hồi diễn ra, áp lực từ những sự kiện này sẽ giảm bớt, giúp VN-Index đi lên mạnh hơn. Ngoài ra, các tín hiệu từ kinh tế vĩ mô hay thế giới vẫn đang tích cực.

Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree, cũng nói thị trường có xác suất cao sẽ xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật ngay từ đầu tuần này và có thể kéo dài đến cuối tháng. Biên độ hồi phục của nhiều cổ phiếu có thể đạt khoảng 10-15%, đặc biệt là nhóm vốn hóa vừa đã bị bán mạnh và chiết khấu sâu trong thời gian qua. Đây cũng sẽ là nhóm có khả năng phục hồi tốt nhất nếu dòng tiền ngắn hạn quay trở lại thị trường.

Ngược lại với các chuyên gia trên, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định khả năng cao các nhịp giằng co, rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo, vùng hỗ trợ phía dưới được kỳ vọng quanh 1.580-1.620 điểm. "Dưới áp lực bán ngắn hạn gia tăng, quán tính giảm điểm dự kiến tiếp diễn đi kèm với các nhịp rung lắc biên độ rộng trong phiên chiều", VCBS dự báo.

Các chuyên gia này phân tích thêm, trên khung đồ thị ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tiếp tục hướng xuống, cùng với thanh khoản gia tăng, thể hiện áp lực cung vẫn đang chi phối xu hướng thị trường. Còn trên khung đồ thị giờ, các chỉ số RSI và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đều tiếp tục hướng xuống vùng điểm thấp, cho thấy áp lực điều chỉnh tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại.

Chứng khoán SHS chung quan điểm, cho rằng xu hướng ngắn hạn là điểm số sẽ điều chỉnh sau khi tạo đỉnh. Quá trình tích lũy có thể kéo dài, với các vị thế đầu tư mới sẽ đánh giá thận trọng hơn dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV/2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của các doanh nghiệp. "Chúng tôi cho rằng vùng giá hợp lý sẽ quanh 1.550-1.600 điểm và thị trường có thể phục hồi nếu tiếp tục chịu áp lực bán trong tuần", các chuyên gia SHS dự báo.

SHS khuyến nghị đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Ông Nghiêm Bảo Nam, Chuyên gia Chiến lược thị trường Chứng khoán Nhất Việt (VFS), cho rằng đây chưa phải giai đoạn để bắt đáy khi rủi ro còn tiềm ẩn. Dòng tiền vẫn thờ ơ, trong khi khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng (phiên thứ 6 liên tiếp) gây thêm sức ép lên tâm lý. Cơ hội chỉ thực sự xuất hiện khi nhà đầu tư nhìn thấy sự đồng thuận của dòng tiền vào nâng đỡ chỉ số.

"Việc bắt dao rơi khi thanh khoản yếu và tâm lý hoảng loạn còn cao là cực kỳ rủi ro, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thị trường thiết lập vùng cân bằng mới", ông Nam nói.

Trọng Hiếu