Chứng khoán có thể chưa dứt trạng thái đi ngang

VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co quanh 1.660 điểm bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong lúc chờ thông tin nâng hạng thị trường và kết quả kinh doanh quý III.

Tuần qua, thị trường chứng khoán gần như đi ngang khi VN-Index chỉ tăng 2 điểm, đóng cửa tại 1.660 điểm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có lúc chịu áp lực điều chỉnh mạnh do hoạt động chốt giá trị tài sản ròng (NAV) cuối quý III của nhà đầu tư nước ngoài lẫn tự doanh công ty chứng khoán. Việc chỉ số không thủng mốc tâm lý 1.600 điểm, theo nhiều công ty chứng khoán, là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng tái lập xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, thị trường cũng phát ra hai tín hiệu kém khả quan về thanh khoản và xu hướng giao dịch của khối ngoại. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 28.000 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với tuần trước bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khối ngoại kéo dài chuỗi xả hàng liên tục 8 phiên, trong đó hai phiên cuối tuần đều rút ròng trên 2.000 tỷ đồng. Đây là tuần thứ 10 liên tiếp khối ngoại bán ròng, nâng tổng giá trị xả hàng từ đầu năm đến nay lên 96.500 tỷ đồng, vượt cả năm ngoái.

Phần đông công ty chứng khoán cho rằng khối ngoại sẽ chưa ngắt mạch bán ròng, còn nhà đầu tư trong nước vẫn đứng ngoài quan sát và chờ đợi những thông tin quan trọng như nâng hạng thị trường, kết quả kinh doanh quý III. Do đó, nhiều khả năng thị trường tiếp tục đi ngang trong tuần này. Các phiên giao dịch giằng co, tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp và thanh khoản thấp dự kiến tiếp diễn.

"Rung lắc sẽ duy trì trong tuần này do ảnh hưởng của lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử và hiệu ứng bán ròng của khối ngoại", nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ASEAN nhận định.

Dựa vào phân tích kỹ thuật, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đồng quan điểm các nhịp rung lắc chưa kết thúc và 1.660 điểm tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD (đường trung bình động hội tụ phân kỳ) đi ngang, thể hiện đà hồi phục có phần chững lại. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI hướng xuống vào cuối phiên cho thấy lực cầu chủ động chưa trở lại mạnh mẽ.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), để cải thiện xu hướng hiện tại, thị trường cần động lực tăng trưởng mới. Kết quả kinh doanh quý III và dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý cuối năm được xem là chất xúc tác cần thiết.

Sau một tháng thị trường điều chỉnh và đi ngang, nhóm phân tích SHS cho rằng nhiều cổ phiếu đang ở vùng giá hợp lý. Nhà đầu tư được khuyến nghị tích lũy thêm cổ phiếu dựa vào kết quả kinh doanh giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, nhóm này nhấn mạnh không nên mua đuổi trong trường hợp VN-Index tiến tới vùng 1.680-1.700 điểm.

Tương tự, chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN cũng khuyến nghị nhà đầu tư theo trường phái giao dịch ngắn hạn nên giải ngân từng phần, hạn chế mua đuổi. Danh mục có tỷ trọng tiền mặt cao có thể chờ đợi các điểm giải ngân mới vào những nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Đối với nhà đầu tư theo trường phái mua và nắm giữ dài hạn, việc tăng tỷ trọng chỉ thực hiện khi xuất hiện những pha điều chỉnh mạnh.

Dự đoán riêng về phiên giao dịch đầu tuần, một số công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index có thể hồi phục với mức tăng dao động 10-20 điểm, tiến gần ngưỡng cản quan trọng là 1.700. Dù vậy, việc hạn chế mua bằng mọi giá liên tục được các nhóm phân tích nhắc lại, bởi rủi ro điều chỉnh có thể xuất hiện ngay sau đó khi thị trường đang thiếu thông tin hỗ trợ.

Phương Đông