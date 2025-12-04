Chứng khoán có mạch tăng dài nhất 4 tháng

VN-Index nối dài chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp, lên 1.737 điểm, nhờ dòng tiền rót mạnh vào cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM hôm nay giao dịch phần lớn thời gian trong sắc xanh, nhưng biên độ tăng không mạnh như các phiên trước. Chỉ số nhiều lần đảo chiều từ tăng thành giảm và ngược lại, sau đó đóng cửa cao hơn tham chiếu 5 điểm.

Đây là chuỗi tăng điểm dài nhất của VN-Index trong 4 tháng qua, tích lũy tổng cộng 77 điểm. Lần gần nhất thị trường có mạch tăng dài hơn là đầu tháng 8, đưa chỉ số từ dưới 1.500 điểm lên 1.640 điểm sau 9 phiên liên tiếp.

Sàn TP HCM được bao trùm bởi sắc xanh với 217 mã tăng, gấp đôi số lượng cổ phiếu giảm. Rổ vốn hóa lớn diễn biến tương tự với 16 mã tăng, trong khi chỉ 10 mã đóng cửa dưới tham chiếu.

MBB đóng góp nhiều nhất cho phiên hôm nay khi tăng gần 5%, lên 25.700 đồng. Những cổ phiếu xếp sau trong danh sách tác động tích cực nhất đến VN-Index còn có HPG, TCB, HDB, ACB, LPB và MWG.

Đà tăng của thị trường tiếp tục bị kìm hãm bởi áp lực xả hàng tại các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup. VIC giảm 1% về 267.000 đồng, trở thành mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. VHM và VRE cũng đóng cửa trong sắc đỏ, lần lượt mất 1,5% và 0,3% so với tham chiếu.

Xét theo ngành, cổ phiếu chứng khoán có trạng thái tăng đồng thuận nhất. Hầu hết cổ phiếu thành phần đóng cửa trên tham chiếu với mức tăng dao động 1-3%. Riêng VIX dẫn đầu biên độ tăng trong nhóm này với 3,1%, trở lại vùng giá 25.000 đồng.

Cổ phiếu thép nối dài đà hưng phấn. HPG tăng 2% lên 27.300 đồng, sau đó đến NKG và HSG. Nhóm dầu khí cũng tương tự khi phần đông cổ phiếu chốt phiên trong sắc xanh, dù biên độ tăng không quá 2%.

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa mạnh. Bên cạnh MBB nhảy vọt, một số mã vốn hóa lớn khác như HDB, LPB, ACB, TPB, TCB đều tăng hơn 1,4%. Ngược lại, EIB, SHB, BID và MSB cùng đóng cửa dưới tham chiếu với biên độ giảm không tới 1%.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay đạt trên 26.500 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với phiên trước. MBB ghi nhận giá trị khớp lệnh đột biến đến 2.050 tỷ đồng. Thị trường còn 3 mã khác đạt thanh khoản nghìn tỷ, lần lượt là VIX, SSI và VIC.

Nhà đầu tư duy trì mạch mua ròng 3 phiên liên tiếp, đánh dấu đợt gom hàng mạnh nhất kể từ giữa tháng 7 đến nay. Nhóm này giải ngân hơn 3.600 tỷ đồng, trong khi bán ra khoảng 2.560 tỷ đồng. MBB là tâm điểm hút tiền của khối ngoại khi có hơn 42,5 triệu cổ phiếu được sang tay, sau đó đến HPG, POW và TCB.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, với diễn biến hiện tại, chỉ số sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.750-1.770 điểm. Chỉ báo tâm lý ngắn hạn cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về khả năng đi lên của thị trường.

"Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa vẫn là ưu tiên trong giai đoạn này", báo cáo của Yuanta Việt Nam viết.

