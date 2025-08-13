Chứng khoán có chuỗi tăng dài nhất từ đầu năm

VN-Index có lúc giảm sâu, nhưng dòng tiền giải ngân mạnh khi giá hạ giúp chỉ số đảo chiều tăng 8 phiên liên tiếp, tạo thành chuỗi dài nhất từ đầu năm.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sáng nay tăng gần 10 điểm, lên 1.617 điểm. Áp lực chốt lời vọt lên vào giữa phiên khiến chỉ số mất 23 điểm và thủng hàng loạt mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng. Tuy nhiên, dòng tiền đứng ngoài nhập cuộc mạnh mẽ trong những phút cuối giúp chỉ số đảo chiều, tăng hơn 3 điểm, lên 1.611 điểm.

Thị trường đang có chuỗi tăng dài nhất từ đầu năm đến nay với 8 phiên liên tiếp, giúp VN-Index tích lũy 116 điểm. Theo dự đoán của một số nhóm phân tích, thị trường có khả năng nối dài trạng thái hưng phấn trong những phiên tới nhờ hai yếu tố.

Thứ nhất, về kỹ thuật, chỉ số kiểm định thành công vùng 1.600 điểm lẫn vượt kháng cự 1.610 điểm trong cùng một phiên. Thứ hai, dòng tiền đang rất "khỏe", thể hiện qua việc mỗi khi thị trường giảm lại có lực cầu mạnh.

Sàn TP HCM có hơn 1,95 tỷ cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch gần 56.000 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với phiên trước, đồng thời là mức cao thứ ba trong lịch sử 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị trường có 12 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ, đến từ nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, bất động sản. Điều này cho thấy dòng tiền lan tỏa rộng khắp. Trong số này có đến 6 mã khớp lệnh hơn 2.000 tỷ đồng, lần lượt là SSI (2.464), FPT (2.307), HPG (2.244), SHB (2.215), MSN (2.050) và MBB (2.012).

Cổ phiếu ngân hàng đóng góp lớn cho phiên tăng hôm nay. Nhóm này có 5 đại diện trong số 10 mã tác động tích cực nhất đến VN-Index, gồm MBB, CTG, LPB, SHB và ACB. Ở chiều ngược lại, một số mã trụ như VPB, VCB, TCB và BID điều chỉnh nhẹ, qua đó kìm đà tăng của chỉ số.

Nhóm chứng khoán "dậy sóng" khi hầu hết cổ phiếu đảo chiều từ giảm thành tăng, trừ VND mất 1% so với tham chiếu. MBS và APS có trạng thái hứng khởi nhất khi cùng chốt phiên tại giá trần, đóng cửa trong trạng thái không có bên bán.

Tương tự, nhóm bất động sản cũng giao dịch bùng nổ với 4 mã tăng hết biên độ là HDG, NLG, CII và NBB. Những cổ phiếu này giữ sắc tím bất chấp lúc thị trường điều chỉnh mạnh trong phiên. Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như KDH, DIG, SCR, HQC, DXS đều tăng trên 2% so với tham chiếu.

Các cổ phiếu liên quan đến Vingroup phân hóa mạnh. VIC đảo chiều từ giảm thành nhích nhẹ 0,4%, còn VHM và VRE giữ tham chiếu, trong khi VPL mất 0,8%.

Trong khi thị trường tiếp tục đi lên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn không ngừng bán ròng. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp nhóm này xả hàng. Giá trị rút ròng xấp xỉ 1.500 tỷ đồng, vượt xa mức 700 tỷ đồng của phiên hôm qua.

FPT là tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng rút ròng hơn 10 triệu cổ phiếu. Các mã vốn hóa lớn khác như SSI, HPG, MWG cũng rơi vào cảnh tương tự.

Phương Đông