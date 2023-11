Chứng khoán biến động mạnh

VN-Index chìm trong sắc đỏ khi mở cửa phiên 20/11, có lúc giảm gần 20 điểm, nhưng bật ngược trở lại vào phiên chiều trước khi lùi về sát tham chiếu lúc chốt phiên.

Chứng khoán chốt phiên đầu tuần này với mức tăng hơn 2 điểm, chưa tới 0,3%. Nếu chỉ xét về điểm số, biến động của phiên hôm nay tương đương những phiên giao dịch giằng co trước đó. Tuy nhiên, biên độ dao động của VN-Index lên tới gần 30 điểm, khi xu hướng liên tục xoay chiều.

Thị trường mở cửa hôm nay với sắc đỏ chiếm áp đảo, khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng từ những thông tin liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Lo ngại về ảnh hưởng tới hệ thống tài chính và ngành ngân hàng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Áp lực bán ra lan rộng ở những nhóm chủ chốt như ngân hàng, bất động sản, khiến VN-Index lùi về gần ngưỡng 1.080 điểm, có lúc giảm gần 16 điểm so với tham chiếu.

Tuy nhiên, khi áp lực bán chững lại ở vùng "hỗ trợ cứng" gần 1.080, lực mua bắt đầu lấy lại ưu thế. Cầu bắt đáy vào nhanh ở vùng giá thấp giúp nhiều mã thu hẹp đà giảm, sắc xanh dần xuất hiện nhiều hơn trên bảng điện. Sang phiên chiều, cục diện thay đổi hoàn toàn so với đầu giờ, khi nhà đầu tư có phần sốt sắng hơn. Chỉ số của HoSE leo lên trên 1.110 điểm, tăng hơn 10 điểm so với tham chiếu và hơn 25 điểm so với vùng đáy đầu giờ sáng.

Dù vậy, cục diện một lần nữa thay đổi khi bên bán trở lại. Trong khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thị trường bước vào nhịp hồi dài hơi hơn thì một phần quyết định bán ra ở vùng giá cao nhằm bảo vệ thành quả.

VN-Index quay đầu giảm, chốt phiên chỉ còn tăng hơn 2 điểm (0,22%), lên 1.103,66 điểm. VN30-Index giảm nhẹ dưới tham chiếu, đóng cửa ở mức 1.102,85 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index cùng giữ sắc xanh với biên độ dưới 1%.

Thanh khoản thị trường không quá đột biến dù biến động mạnh. Giá trị giao dịch trên HoSE ghi nhận gần 17.000 tỷ đồng, so với mức hơn 24.000 tỷ phiên cuối tuần trước. Thanh khoản giảm chủ yếu trong phiên chiều. Nhóm VN30 hôm nay chỉ giao dịch gần 6.000 tỷ đồng.

Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế hơn khi đóng cửa, với sàn HoSE có trên 300 mã giảm, so với 203 mã tăng. Với nhóm VN30, số cổ phiếu giảm cũng cao hơn với tỷ lệ 14:10.

Các mã cổ phiếu biến động trái chiều, với động lực chính là nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản.

Trong VN30, SSI là mã tăng tốt nhất với biên độ gần 3%, theo sau là GVR tăng 2,8%, TPB, VIC, HDB, VPB có thêm hơn 1%, BID, HPG, VCB chốt phiên trên tham chiếu. Ngược lại, MWG đóng cửa mất trên 2%, MBB, VRE, SAB giảm trên 1%.

Ở nhóm vốn hóa trung bình, các cổ phiếu chứng khoán giao dịch tích cực. BSI, EVF tăng kịch trần, CTS tăng gần 6%, VND, VIX có thêm hơn 5%. Một số cổ phiếu bất động sản, bất động sản khu công nghiệp cũng chốt phiên ở trạng thái tích cực.

Minh Sơn