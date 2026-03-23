Chứng khoán bị bán tháo

Nhà đầu tư xả hàng trên diện rộng phiên thứ ba liên tiếp khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ, giảm hơn 56 điểm và thủng mốc 1.600 điểm lần đầu tiên kể từ đầu năm.

Thị trường chứng khoán sáng nay đối mặt áp lực xả hàng trên diện rộng, khiến hơn 300 mã giao dịch dưới tham chiếu. VN-Index có thời điểm mất 53 điểm, thủng mốc 1.600 điểm, nhưng sau đó dần cân bằng nhờ lực cầu ở vùng giá thấp. Chỉ số chốt phiên sáng với mức giảm 34 điểm.

Sau giờ nghỉ trưa, áp lực bán mạnh trở lại khiến VN-Index nhanh chóng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý. Chỉ số đóng cửa tại 1.591 điểm, mất hơn 56 điểm so với tham chiếu. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp với mức điều chỉnh tổng cộng lên đến 123 điểm.

Hầu hết công ty chứng khoán nhận định xu hướng ngắn hạn của thị trường duy trì ở mức giảm. Tuy nhiên, thị trường được kỳ vọng có thể sớm xuất hiện một nhịp nảy lên.

Theo thống kê của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB, trong 10 năm qua, mỗi khi chỉ số xuống mốc MA200 (đường trung bình động 200 ngày) thì chỉ số đều xuất hiện một nhịp hồi phục tốt, ngoại trừ tháng 4/2022. Nhóm này khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi ngưỡng hỗ trợ MA200 để ra quyết định giao dịch phù hợp, đồng thời nhấn mạnh việc bắt đáy nên ưu tiên cân bằng tài khoản, tránh dùng đòn bẩy cao khi xu hướng giảm điểm vẫn chi phối.

Sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành trong phiên đầu tuần. Sàn TP HCM có 317 mã giảm, trong đó 38 mã chạm sàn. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, GVR, VIC và DGC cùng mất hết biên độ.

Xét theo ngành, chứng khoán chịu áp lực bán mạnh nhất khi hầu hết cổ phiếu thành phần giảm điểm. Một số mã trụ như HCM, VND, VCI đóng cửa tại giá sàn, còn SSI và VIX lần lượt mất 5,5% và 5,8%.

Dòng tiền cũng rút khỏi nhóm ngân hàng. Nhiều cổ phiếu đầu ngành này như VCB, BID, CTG, VPB, HDB giao dịch dưới tham chiếu với mức giảm phổ biến hơn 2%. STB chịu áp lực xả hàng quyết liệt nhất, dẫn đến thị giá giảm 5,4%.

Dầu khí sáng nay có tín hiệu khởi sắc, nhưng đến chiều cũng đồng loạt bị bán mạnh. BSR chuyển từ tăng thành giảm sàn còn 26.100 đồng. PLX và GAS lần lượt mất 4,2% và 1,8%.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay đạt 28.900 tỷ đồng, trong đó hơn 16.000 tỷ đồng đến từ rổ vốn hóa lớn. Thị trường có 4 mã đạt giá trị giao dịch nghìn tỷ, gồm MWG, SSI, SHB và HPG. Dòng tiền tập trung vào các mã đang có nhịp điều chỉnh mạnh, thể hiện qua việc 20 mã dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản hôm nay đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Trong báo cáo chiến lược thị trường hàng tuần, nhóm chuyên gia của Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho rằng thanh khoản suy giảm cho thấy áp lực bán đang yếu dần. Dòng tiền được kỳ vọng hướng đến những nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng, dựa trên kế hoạch kinh doanh được trình bày tại mùa họp cổ đông thường niên sắp tới.

Nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 8 liên tiếp. Tổng giá trị rút ròng trong nhịp này đạt hơn 8.300 tỷ đồng. Khối ngoại tập trung bán cổ phiếu HDB, NVL, MWG và KBC.

