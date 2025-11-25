Chứng khoán bị bán mạnh

Nhà đầu tư xả hàng ồ ạt khiến gần 250 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, VN-Index giảm hơn 7 điểm và thanh khoản nhảy vọt.

Sau phiên tăng mạnh đầu tuần, nhiều công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể nối dài đà hồi phục và sớm chạm ngưỡng kháng cự 1.670 điểm. Thực tế, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đã duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, áp lực bán dâng lên đột ngột vào những phút cuối khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều.

VN-Index chốt phiên tại 1.660 điểm, mất hơn 7 điểm so với tham chiếu. VN30, chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn, giảm tương đương. Độ rộng thị trường lệch hoàn toàn về bên bán với 248 mã giảm, gấp 3 lần số lượng cổ phiếu tăng.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò trụ đỡ, giúp VN-Index tránh phiên giảm sâu. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, cổ phiếu Vingroup đóng góp nhiều nhất cho chỉ số chung với hơn 3 điểm. Những mã xếp tiếp theo trong danh sách này lần lượt là Vietjet (VJC), Vinpearl (VPL), HDBank (HDB). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu trụ của nhóm ngân hàng như VPB, VCB, BID và TCB ghì chỉ số xuống mạnh nhất.

Xét theo ngành, chứng khoán chịu áp lực xả hàng nhiều nhất. Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VCI, VIX và VND đều giảm trên 2%.

Nhóm ngân hàng diễn biến tương tự, nhưng biên độ giảm ít hơn, chủ yếu dao động 1-1,5%. HDB và LPB là hai đại diện ngược dòng thị trường, lần lượt tăng 2,3% và 0,9% so với tham chiếu.

Nhóm bất động sản cũng không tránh được áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước. Trừ VIC và VPL tăng điểm, các cổ phiếu khác đều giảm từ 1-4%. Các mã vốn hóa nhỏ như SCR, HQC, DIG đối mặt áp lực điều chỉnh sâu nhất.

Nhà đầu tư bán mạnh đẩy thanh khoản thị trường tăng gần 10.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần, lên xấp xỉ 27.000 tỷ đồng. Thị trường có đến 3 cổ phiếu ghi nhận giá trị sang tay nghìn tỷ, lần lượt là SSI (1.765 tỷ đồng), SHB (1.283 tỷ đồng) và VIX (1.200 tỷ đồng).

Khối ngoại nối dài mạch bán ròng 3 phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân gần 2.400 tỷ đồng trong khi bán ra hơn 2.700 tỷ đồng. Tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là những cổ phiếu đầu ngành chứng khoán, bất động sản và thép như SSI, VRE, HPG, VCI, VND.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường chưa kết thúc giai đoạn đi ngang trong biên độ hẹp. Chỉ số cần bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự 1.670 điểm để xác nhận xu hướng tăng rõ ràng.

Phương Đông