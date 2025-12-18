Chứng khoán bật tăng những phút cuối phiên

Sau phần lớn thời gian đi dưới tham chiếu, VN-Index lấy lại sắc xanh vào những phút cuối phiên nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng và các mã bluechip.

Chứng khoán khởi động dưới tham chiếu nhưng nhanh chóng cải thiện nhẹ trong phiên ATO. Tuy nhiên, thị trường cũng sớm trở lại sắc đỏ khi áp lực bán dâng lên, số lượng cổ phiếu giảm chiếm gần một nửa toàn sàn HoSE. VN-Index chủ yếu dao động quanh vùng 1.668-1.772 điểm đến hết buổi sáng.

Đầu giờ chiều, chứng khoán tiếp tục giằng co quanh khu vực này. Từ 13h30, chỉ số chung rơi về sát 1.665 điểm trước khi phục hồi trở lại. Từ 14h, thị trường giằng co liên tục quanh tham chiếu. Đến khi xử lý xong các lệnh giao dịch giá đóng cửa, VN-Index mới lấy lại sắc xanh và chốt ngày sát 1.677 điểm, tăng hơn 3 điểm.

Tuy nhiên, thị trường rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi có 150 cổ phiếu sụt giá, nhiều hơn 141 cổ phiếu tăng. Cách biệt giữa hai nhóm không quá cao cho thấy xu hướng giằng co là chủ đạo, mức độ đồng thuận trên thị trường khá yếu.

VN-Index tăng điểm chủ yếu nhờ các nhóm bluechip, dẫn đầu là VJC. Cổ phiếu của Vietjet Air hôm nay tăng 4,8% với thanh khoản hơn 405 tỷ đồng, xếp thứ 8 sàn HoSE. Theo sau là GEE của Điện lực Gelex.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng tạo bệ đỡ khá quan trọng. Ngành này có 5 đại diện vào nhóm 10 mã góp mức tăng nhiều nhất cho thị trường, lần lượt là HDB, TCB, VPB, MBB và SHB. Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng giữ mức tăng quanh 1% trong hôm nay.

Ở chiều ngược lại, nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường là FPT, DGC, CTG, BCM, BRS. Trong đó, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang đã có ba phiên nằm sàn liên tục. Hôm nay, thị giá mã này giảm về 74.900 đồng một đơn vị và dư bán tới hơn 22 triệu cổ phiếu.

Trong phiên chứng khoán giằng co, nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên đứng ngoài quan sát. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 17.800 tỷ đồng, giảm gần 1.800 tỷ so với phiên trước.

Sau phiên mua ròng khiêm tốn, nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng tới 852 tỷ đồng. Trong đó, DXS chịu lực bán ròng tới hơn 451 tỷ, theo sau là VIC với gần 331 tỷ đồng. Ngược lại, MBB là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất, nhưng chỉ ghi nhận hơn 95 tỷ đồng.

Trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng về mặt kỹ thuật, chỉ số vẫn đang dao động dưới vùng kháng cự mạnh quanh 1.680-1.695 điểm, trong khi đường trung bình động 100 ngày (MA100) tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần. Các chỉ báo động lượng chưa cho tín hiệu cải thiện rõ ràng, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Do đó, chiến lược ngắn hạn nên là ưu tiên quan sát, chỉ giao dịch ngắn hạn với tỷ trọng thấp tại các vùng hỗ trợ và hạn chế mua đuổi khi thị trường chưa xác nhận xu hướng tăng trở lại.

Tất Đạt