Ngày mai Saigon Phantom đánh chung kết tổng Mobile Legends khu vực Mekong

Hà NộiĐại diện Việt Nam Saigon Phantom đối đầu Leon Esports (Lào) ở chung kết tổng Mobile Legends: Bang Bang Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6, chiều 9/11 tại Đại học Xây dựng.

Giải đấu Mobile Legends: Bang Bang Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6 quy tụ những đội mạnh nhất khu vực, nhằm tìm ra đại diện duy nhất giành vé dự M7 World Championship 2026 tại Jakarta (Indonesia). Sau năm ngày thi đấu căng thẳng, Saigon Phantom và Leon Esports vượt qua bốn đối thủ, đến từ ba quốc gia Đông Nam Á khác, để góp mặt ở trận chung kết tổng diễn ra vào 13h ngày 9/11 tại Đại học Xây dựng Hà Nội.

Saigon Phantom thi đấu tại Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025. Ảnh: VMC 2025

Trận chung kết tổng sẽ thi đấu theo thể thức Bo7 (best of seven), tức đội thắng bốn ván trước sẽ đăng quang. Ban tổ chức cho biết toàn bộ sự kiện sẽ phát sóng trực tiếp trên các nền tảng MLBB Esports và fanpage chính thức của MCCM, đồng thời mở cửa tự do cho sinh viên và khán giả đến cổ vũ.

Saigon Phantom là á quân Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 sau khi thua RLG SE ở trận chung kết hôm 19/10. Ở trận đấu đó, đội tuyển đến từ TP HCM đã dẫn trước tới năm lần, nhưng rồi thua ngược và để lỡ chức vô địch quốc gia lẫn vé dự chung kết thế giới. Ngày mai, họ sẽ có cơ hội làm lại.

Đối thủ của Saigon Phantom là Leon Esports, đại diện tiêu biểu cho nền MLBB Lào đang hồi sinh sau thời kỳ hoàng kim của Nightmare Esports - đội từng ba lần vô địch MCCM. Leon Esports gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật, giao tranh tổng lực và khả năng đọc chiến thuật linh hoạt. Tại bán kết, họ đã dễ dàng đánh bại 3V Esports (Timor Leste) với tỷ số 3-1.

Saigon Phantom được đánh giá cao hơn cả về thực lực lẫn kinh nghiệm thi đấu. Ở bán kết, họ đã đè bẹp một đội khác đến từ Lào - 189 Esports - với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, "Bóng ma Saigon" sẽ phải phá dớp thua chung kết.

Theo Ban tổ chức, chung kết MCCM 2025 không chỉ mang đến cho khán giả cuộc so tài đỉnh cao mà còn là sự kiện cộng đồng Esports lớn nhất khu vực Mekong. Khán giả đến Đại học Xây dựng có thể tham gia các gian hàng trải nghiệm, check-in, minigame, cosplay và giao lưu cùng các streamer nổi tiếng.

Khang Danh