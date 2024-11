Chung kết thế giới Liên minh huyền thoại lập kỷ lục lượt xem

Trận chung kết thế giới Liên minh huyền thoại giữa T1 và BLG diễn ra tại London (Anh) ngày 2/11 thu hút lượng 6,9 triệu lượt khán giả trên toàn thế giới, theo thống kê của Esports Chart.

Trong đó, trên nền tảng Youtube, số mắt xem thời điểm cao nhất đạt trên 3,3 triệu, trên Twitch là 2,5 triệu. Tại Hàn Quốc, số lượt xem thời điểm cao nhất là 1,6 triệu và ở Anh con số này tương đương 1,8 triệu.

Tại Việt Nam, sự kiện này được On Live eSports truyền hình trực tiếp trên các kênh như On Sports, HTV Thể thao, phát sóng trực tuyến trên VTVcab, TV360, K+, MyTV, Vie On, SCTV, thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem cùng lúc trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc T1 lần thứ 5 nâng cup vô địch. Ảnh: VTVcab

Những con số này tiếp tục đưa chung kết thế giới Liên minh huyền thoại trở thành sự kiện thể thao điện tử chuyên nghiệp có lượt theo dõi cao nhất mọi thời đại.

Trận chung kết thế giới giữa T1 (Hàn Quốc) với Bilibili Gaming (BLG - Trung Quốc) diễn ra ngày 2/11, tại London (Anh). Trải qua nhiều diễn biến căng thẳng, T1 có lần thứ năm lên ngôi vô địch. Trong khi đó, đối thủ BLG chưa một lần chạm tay vào ngôi vương.

Với mục tiêu trọng tâm trở thành nhà phân phối nội dung gốc hàng đầu về thể thao và eSports, VTVcab đã đầu tư phát triển hệ sinh thái On Live eSports, phối hợp cùng Liên đoàn thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) đem đến cho người hâm mộ các sự kiện eSports hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng sở hữu bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Ngoại hạng Anh, Series A, Bundesliga.

Lan Anh