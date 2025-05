Chung kết Miss World: Ý Nhi diện váy cảm hứng vườn địa đàng

Ý Nhi: 'Kết quả ra sao cũng không nuối tiếc'

Ý Nhi nhìn lại chặng đường ở Miss World 2025 trước chung kết Hoa hậu Ý Nhi nhìn lại chặng đường ở Miss World 2025 trước chung kết. Video: Nhân vật cung cấp

Sau các vòng thi phụ, Ý Nhi chưa giành suất vào top 40. Tại hậu trường, cô cho biết đã nỗ lực hết mình, trân trọng thành tích top 8 Beauty With A Purpose, top 20 Multimedia Challenge. Cô có mặt từ sớm để trang điểm, làm tóc. Những ngày qua, cô cùng 107 thí sinh tham gia nhiều buổi tổng duyệt cho đêm chung kết.

Ý Nhi mặc đơn giản tham gia buổi tổng duyệt tại Trung tâm triển lãm HITEX, bang Telangana, hôm 30/5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Cơ hội vào top 40 còn rộng mở. Tôi vẫn đặt nhiều niềm tin, sự lạc quan để giữ cho bản thân tinh thần tốt nhất. Dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ không nuối tiếc", cô nói.

Ý Nhi sẽ mặc trang phục dạ hội Garden of Eden do nhà mốt Hoàng Tony chuẩn bị cho cô trong nhiều tháng. Nhà thiết kế còn thực hiện một kiểu đầm khác mang tên Aurora of the Sea. Cô chọn Garden of Eden vì phù hợp vóc dáng, dễ tạo sự nổi bật trên sân khấu.

Ý Nhi giới thiệu trang phục tại sự kiện ra mắt trong nước trước khi lên đường đến Ấn Độ hồi tháng 4. Ảnh: Viết Qúy

Váy có phom đuôi cá, ôm sát, tôn đường cong cơ thể của người mặc. Anh dùng chất liệu tulle gam xanh pastel phủ ngoài lớp corset màu nude, đính thêm chi tiết cành lá 3D ở ngực tạo phong cách quyến rũ, mơ mộng. "Tôi hình dung ra khung cảnh mây xanh bồng bềnh và những cánh hoa vườn địa đàng khi thực hiện trang phục này. Tôi mong kiểu đầm sẽ giúp Ý Nhi tỏa sáng tại đêm thi", Hoàng Tony nói.

Trong một tháng thi Miss World, Ý Nhi thể hiện sự năng động. Cô đầu tư trang phục, giao tiếp tự tin khi nhập cuộc. "Heart to Head" - hoạt động mang sách cho trẻ nghèo của cô - vào top 8 dự án nhân ái.

Ý Nhi nói về các trải nghiệm tại Miss World Ý Nhi nói về trải nghiệm thi Miss World ở Ấn Độ. Video: Nhân vật cung cấp

Cô tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 23 tuổi, quê Bình Định. Cô đang là sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Sau đăng quang, cô làm người mẫu, đại sứ cho các thương hiệu, lấn sân diễn xuất.