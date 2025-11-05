Chung kết MCCM 2025: Cuộc chiến của 6 tuyển quốc gia Mekong

Sáu đội từ Việt Nam, Lào, Thái Lan, Timor Leste và Brunei sẽ tranh tài tại Mobile Legends: Bang Bang Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6, giải đấu nhằm tìm ra đại diện tham dự M7 World Championship 2026.

Giải đấu M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6 là sân chơi chuyên nghiệp của bộ môn Mobile Legends: Bang Bang khu vực Mekong. Ngoài là sân chơi giúp các tuyển thủ cọ xát, học hỏi, thi tài, giải đấu còn nhằm tìm ra ứng viên đại diện khu vực tham dự M7 World Championship đầu năm 2026 tại Jakarta, Indonesia. Sự góp mặt các tuyển từ 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Timor Leste và Brunei thể hiện sự mở rộng và đa dạng của nền Esports MLBB trong khu vực.

Saigon Phantom trở lại đường đua MCCM, đại diện Việt Nam tại chung kết mùa 6. Ảnh: Saigon Phantom

Năm nay, 6 đội tuyển chính thức được xác nhận tham dự là: Saigon Phantom (Việt Nam), Leon Esports (Lào), 189 Esports (Lào), 3V Esports (Timor Leste), ESB Titans (Brunei) và Made in Thailand (Thái Lan). Mỗi đội đều mang bản sắc riêng, từ những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, phong cách thi đấu đa dạng đến dàn "lính mới" khát khao khẳng định mình.

MCCM 2025 cũng là mùa giải đầu tiên không có sự góp mặt của dàn đương kim vô địch các mùa trước đó. Quán quân mùa 3, 4 Zino Zenith và Legion Esports đều không xuất hiện ở chung kết. Ngay cả tuyển ba lần vô địch MCCM - Nightmare Esports cũng nhận thất bại 2-0 trước Leon Esports tại bán kết LNC 2025.

Legion Esports - đương kim vô địch mùa 4 cùng các quán quân mùa trước sẽ vắng bóng tại MCCM mùa 6. Ảnh: MCCM

Nói về các đội thi đấu mùa 6, hầu hết là những tuyển thủ trẻ với nhiều năng lượng nhiệt huyết, quyết tâm ghi dấu tại đấu trường quốc tế. Trong đó, đại diện Việt Nam - Saigon Phantom được kỳ vọng là ứng viên sáng giá nhất của mùa giải này.

Hai đội tuyển Lào như Leon Esports và 189 Esports vốn từng thống trị MCCM nhiều mùa, nay tái xuất với quyết tâm cao. Made in Thailand của xứ chùa Vàng cũng mang theo kinh nghiệm quốc tế và chiến thuật kết hợp Âu-Á, cũng là phép thử cho các đội trong khu vực. 3V Esports và ESB Titans được xem là "ẩn số" vì chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở đấu trường lớn. Song chính điều đó lại hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ cho trận chung kết tổng.

Giải đấu năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt bởi chỉ có duy nhất một tấm vé để tới M7 World Championship. Vì vậy mỗi đội cần chuẩn bị kỹ càng về cả chiến thuật, tâm lý, khả năng phối hợp, xử lý tình huống lẫn niềm tự hào dân tộc.

Khán giả cổ vũ tại chung kết VMC 2025. Ảnh: VMC

Mùa giải thứ 6 của MCCM hứa hẹn sẽ chứng kiến những màn so tài chiến thuật căng thẳng, từ việc chọn tướng, điều phối mục tiêu, xử lý giao tranh tới nghệ thuật tâm lý thi đấu. Mỗi đội sở hữu phong cách riêng, góp phần tạo sự bất ngờ và kịch tính, khó đoán cho khán giả. Đội Việt Nam với lối chơi nhanh, linh hoạt; các đội Lào chú trọng giai đoạn giữa trận và kiểm soát bản đồ; Thái Lan thiên về chiến thuật tổ đội; trong khi Brunei và Timor Leste là những tên tuổi khát vọng, sẵn sàng bứt phá.

MCCM mùa 6 sẽ chính thức diễn ra vào đầu tháng 11. Cụ thể, vòng bảng kéo dài hai ngày 5-6/11 và vòng Playoffs vào ngày 7/11 tại OEG Stadium. Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội sẽ là đấu trường cuối cùng của mùa giải này, nơi diễn ra trận chung kết tổng vào ngày 9/11.

Sự kiện hứa hẹn trở thành một trong những mùa thi đấu MLBB bùng nổ với nhiều bất ngờ của khu vực Mekong năm nay. Các fan MLBB tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước sẽ có cơ hội theo dõi, cổ vũ các đội tuyển đại diện quốc gia khi họ bước vào trận chung kết cả online lẫn offline.

Thy An