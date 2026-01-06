Chung kết hội thi 'Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2026'

Bò sữa mang số hiệu HF215505 của chủ hộ Trần Văn Đa - đơn vị 19/5, đăng quang nhờ sở hữu thân hình cân đối, thể trạng tốt, cho sản lượng sữa cao và sinh sản ổn định.

Chung kết hội thi "Hoa hậu Bò sữa Mộc châu" lần thứ 18 vừa được tổ chức trong hai ngày 2 - 3/1, tại sân Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu.

Khoảnh khắc đăng quang của cô bò HF215505 - tân Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2026, biểu tượng cho nguồn gen ưu tú và sự chăm sóc bền bỉ của người nông dân. Ảnh: Mộc Châu Creamery

Kết quả chung cuộc, cô bò mang số hiệu HF215505 của chủ hộ Trần Văn Đa, đơn vị 19/5, đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô bò HF215505 sinh năm 2021, mang trong mình dòng gen chọn lọc với bố nhập từ Mỹ, mẹ có nguồn gốc Hà Lan – Cuba. Tân hoa hậu bò sở hữu ngoại hình cân đối, thể trạng 683 kg, khả năng sinh sản ổn định với ba lứa đã qua và chuẩn bị bước vào lứa thứ tư. Đặc biệt, sản lượng sữa 305 ngày đạt 12.260 kg.

Ngôi vị hoa hậu này được đánh giá là kết quả của quá trình chăm sóc bài bản, ổn định của hộ chăn nuôi, đồng thời tiếp nối thành tích của đơn vị 19/5 - đơn vị nhiều lần có bò đạt danh hiệu cao nhất tại hội thi. Theo ban tổ chức, trong năm 2026, số hiệu HF215505 cùng tên đơn vị 19/5 sẽ được in trên bao bì sản phẩm Mộc Châu Creamery – thương hiệu sữa cao cấp mới ra mắt trong tháng 12/202, nhằm quảng bá hình ảnh và giá trị ngành sữa cao nguyên.

Những "cô bò hoa hậu" được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi sải bước trên sân khấu chung kết. Ảnh: Mộc Châu Creamery

"Hoa hậu bò sữa Mộc Châu" là một hội thi truyền thống được Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức từ năm 2004. Sự kiện năm nay không chỉ tôn vinh những cá thể bò sữa năng suất cao mà còn là dịp để các hộ chăn nuôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật và lan tỏa giá trị nghề chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu.

Suốt ba tháng qua, ban giám khảo đã tiến hành nhiều vòng chấm điểm nghiêm ngặt, đánh giá hơn 10.000 con bò tại 455 hộ chăn nuôi thuộc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. Các tiêu chí lựa chọn không chỉ dựa trên vẻ đẹp ngoại hình tổng thể mà còn xét đến các chỉ số cơ thể, bầu vú, sức khỏe và sản lượng sữa - yếu tố quyết định chất lượng thương hiệu.

Từ hơn 26.000 con bò sữa tại 10 đơn vị chăn nuôi, 40 cá thể xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung kết. Hội thi năm nay ghi dấu ấn với sự xuất hiện của những thế hệ bê con mang nguồn gen ưu tú, được phối giống bằng tinh phân định giới tính nhập khẩu từ Canada và Mỹ. Đây là minh chứng cho giá trị sạch - bền vững - truyền đời của đàn bò sữa Mộc Châu.

"Mỗi bước đi của những 'cô bò hoa hậu' trên sân khấu không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể, mà còn là minh chứng cho quy trình chăn nuôi khoa học, nguồn gen chọn lọc và sự gắn bó bền chặt, lâu dài giữa con người với đàn bò", đại diện ban giám khảo chia sẻ.

Du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tại hội thi. Ảnh: Mộc Châu Creamery

Bên cạnh đó, trong hai ngày diễn ra hội thi, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động như: "Nông trường Mộc Châu xưa", tham quan triển lãm ảnh, thưởng thức các gian hàng sữa và nông sản địa phương, tìm hiểu sản phẩm OCOP. Những hoạt động cộng đồng như chương trình nghệ thuật "Tiếng hát người chăn nuôi", cuộc thi sáng tác video "Thảo Nguyên - Câu chuyện tôi kể" hay sân chơi "Rung chuông vàng - Mộc Châu, miền đất diệu kỳ" dành cho học sinh tạo nên không gian gắn kết cộng đồng.

(Nguồn: Mộc Châu Creamery)