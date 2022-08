Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam: Phương Mỹ Chi hát mở màn

20h00 Phương Mỹ Chi, Erik biểu diễn 'Nam quốc sơn hà'

Hai ca sĩ thể hiện ca khúc từng gây sốt trong chương trình The Heroes, do nhóm DTAP, RTee, Hành Or sáng tác. Tiết mục có sự hỗ trợ của 20 vũ công trong trang phục cảm hứng truyền thống. Top 3 Miss World Vietnam 2019 và 37 thí sinh năm nay mặc áo dài, cầm dùi trống múa phụ họa.