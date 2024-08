Chung Hân Đồng diện váy của NTK Việt

Bắc KinhCa sĩ Hong Kong Chung Hân Đồng diện đầm của nhà thiết kế Trà Linh khi hát trên sân khấu.

Trong concert mới nhất của nhóm nhạc Twins tối 6/8, ngôi sao 43 tuổi chọn bộ đầm vàng quây ngực, đeo bờm kim tuyến. Thiết kế bằng lụa organza thuộc bộ sưu tập Camélia, do 10 người thợ đính kết bằng tay hàng trăm hạt pha lê và mảnh gương, tốn hàng trăm giờ thực hiện.

Ca sĩ, diễn viên Chung Hân Đồng diện váy của Trà Linh trên sân khấu Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 6/8. Ảnh: Weibo

Chung Hân Đồng từng nhiều lần làm việc với Trà Linh về trang phục biểu diễn. Theo nhà thiết kế, nghệ sĩ bắt đầu quan tâm đến bộ sưu tập cô ra mắt ở Shanghai Fashion Week tháng 3. Sau đó, êkíp của cô chủ động liên hệ, đặt riêng các bộ đầm.

Tháng 6, tại đêm nhạc ở Hàng Châu, cô mặc váy nằm trong bộ sưu tập Pearl of the Far East. Thiết kế cúp ngực dáng đuôi cá, dựng phom corset 3D với tông màu nude, tạo điểm nhấn bằng những sợi lông vũ. Trên bề mặt váy, khoảng 1.000 viên pha lê đủ kích cỡ được đính kết thủ công.

Chung Hân Đồng khoe sắc với hai váy lông vũ của Trà Linh. Ảnh: Weibo

Tháng 4, ca sĩ được tôn eo và chân với váy ngắn lấy cảm hứng từ chim công trong concert tại thành phố Trịnh Châu. 10 nghệ nhân đã áp dụng kỹ thuật nhuộm ombre với các sắc pastel, tạo hiệu ứng bắt mắt cho trang phục.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Ngoài ca hát, cô còn diễn xuất, đóng nhiều phim như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tân tuyết sơn phi hồ, Linh Châu, Võ Tắc Thiên bí sử, Sự trả thù của nàng công chúa, Thiên cơ biến.

Sắc vóc Chung Hân Đồng sau khi giảm 10 kg Hân Đồng (mặc crop-top trắng) học vũ đạo. Video: Mango TV

Diễn viên trải qua cuộc hôn nhân với bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc, ly hôn năm 2020. Trên On, Chung Hân Đồng cho biết từ khi quay lại độc thân, cô được một số chàng trai kém tuổi theo đuổi song diễn viên chưa gặp người phù hợp.

Nhà thiết kế Trà Linh, 32 tuổi, sinh ở Lâm Đồng, thành lập thương hiệu đầm cưới cao cấp từ năm 2013. Ngoài thị trường trong nước, cô phát triển dòng váy cưới ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ. Trà Linh từng làm trang phục cho diễn viên Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Mai Davika, Baifern Pimchanok, Dương Tử.

Ý Ly