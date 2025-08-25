Chung Gia Hân: 'Tôi tỏ tình với chồng trước'

Diễn viên Hong Kong Chung Gia Hân tiết lộ trước đây chủ động bày tỏ tình yêu với Jeremy vì thấy anh đáng tin cậy.

Người đẹp 41 tuổi nói cuộc sống hôn nhân, gia đình trong chương trình trên kênh Chill Good cuối tuần qua. Cô quen Jeremy - bác sĩ sống ở Canada - qua giới thiệu của chị gái. Ban đầu cả hai là bạn bè, có lần Gia Hân gặp việc khó khăn, Jeremy chỉ cho cô cách giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, từ đó diễn viên gọi điện nói chuyện với bác sĩ nhiều hơn.

Chung Gia Hân và Jeremy, 54 tuổi. Ảnh: On

Jeremy cho Chung Gia Hân cảm giác tin cậy, thoải mái khi ở bên. Cô chủ động theo đuổi bác sĩ, tỏ tình với anh trước. Họ tổ chức hôn lễ ở Canada năm 2015, có ba con, lần lượt ba, bảy và chín tuổi.

Sau khi kết hôn, Gia Hân thường xuyên đi về giữa Canada - Hong Kong vì không muốn ngừng công việc ở làng giải trí. Khi không đóng phim, người đẹp dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Hàng ngày, Chung Gia Hân bận bịu với việc nhà như dọn dẹp, nấu ăn, buổi tối mệt nên chỉ muốn ngủ, ít có thời gian hẹn hò riêng với chồng.

Vợ chồng Chung Gia Hân và ba con. Ảnh: Weibo

Diễn viên tiết lộ Jeremy từng phàn nàn cô lơ là anh. Cô nhận ra điều đó và đang cố sắp xếp để cân bằng hơn. Cô tiết lộ mong muốn của Jeremy là có thể cùng vợ ra rạp xem trọn vẹn một bộ phim. Jeremy thích trò chuyện, làm mọi việc cùng vợ.

MV của Chung Gia Hân Chồng con đóng MV về tình mẫu tử của Chung Gia Hân. Video: Youtube/Linda Chung

Chung Gia Hân hoạt động ở làng giải trí 21 năm, từ khi đoạt giải Hoa hậu gốc Hoa quốc tế năm 2004. Người đẹp từng đóng các phim TVB như Đại dược phường, Cự luân, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Phi hổ 2. Sau Bác sĩ nhi khoa (2021), diễn viên chưa ra mắt phim mới. Những năm gần đây, cô tham gia các show truyền hình, quay quảng cáo, tổ chức liveshow.

Gia Hân được nhiều khán giả nhận xét vẻ ngoài xinh tươi, vóc dáng cân đối. Trên On, cô cho biết ít thời gian tập các môn thể thao ngoài trời nên mua dụng cụ rèn thể lực tại nhà, vận động bất kỳ khi nào rảnh rỗi. Người đẹp cho rằng lối sống điều độ, tâm trạng ổn định góp phần giúp cô khỏe mạnh. Mỗi sáng thức dậy, diễn viên nói với bản thân: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời", rồi bật nhạc, thiền, soi gương, chải tóc, sau đó bắt đầu công việc ngày mới.

Như Anh (theo TVB)