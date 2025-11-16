Chung Gia Hân: 'Sóng gió làm hôn nhân vững vàng'

Minh tinh Hong Kong Chung Gia Hân nói duy trì 10 năm hôn nhân không dễ dàng, cô biết ơn vì vợ chồng đi qua khó khăn.

Theo St Headline, cuộc sống gia đình của Gia Hân trở thành chủ đề gây chú ý nhất mạng xã hội Weibo khi một nguồn tin nói diễn viên kiện chồng - bác sĩ người Canada Jeremy - để phân chia tài sản, giành quyền nuôi con. Tại sự kiện ngày 15/11, Gia Hân cho biết hoạt động ở làng giải trí, cô quen với những tin đồn và không bận tâm tới những điều này, chỉ chuyên tâm gia đình, công việc của bản thân, nâng niu hạnh phúc nhỏ bé của mình.

Gia Hân, 41 tuổi, tại sự kiện ngày 15/11. Ảnh: St Headline

Chung Gia Hân thừa nhận duy trì 10 năm hôn nhân không phải điều dễ dàng. Người đẹp nói: "Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng bền chặt, tình cảm thăng hoa. Chúng tôi đã quen với những điểm xấu của nhau, trở nên bao dung với nhau. Chắc chắn, cần trải qua sóng gió thì hôn nhân mới thêm vững vàng".

Giai đoạn diễn viên cảm thấy khó khăn nhất là sau khi sinh con đầu lòng. Có con, cô cảm thấy cả thế giới thay đổi, vợ chồng cũng cần học cách chăm sóc trẻ nhỏ, học cách dung hòa khi bất đồng quan điểm.

Vợ chồng Chung Gia Hân, Jeremy 54 tuổi. Ảnh: St Headline

Chung Gia Hân đánh giá cao đóng góp của chồng cho gia đình. Jeremy tự nguyện từ bỏ sở thích cá nhân như lướt sóng, chơi golf. Anh nấu ăn ngon nên thường xuyên vào bếp.

Đến nay, Gia Hân có ba con, con đầu lòng 9 tuổi, bé út ba tuổi, vợ chồng dự định tổ chức kỷ niệm 10 năm kết hôn vào tháng 12. Ngoài tiệc mừng cùng đại gia đình, diễn viên và Jeremy sẽ đi chơi riêng khoảng 4 ngày, nhờ ông bà chăm sóc các cháu.

Chung Gia Hân và ba con. Ảnh: Weibo

Từ khi kết hôn, Gia Hân thường xuyên đi về giữa Canada - Hong Kong (Trung Quốc) vì không muốn ngừng công việc ở làng giải trí. Khi không đóng phim, người đẹp dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Hàng ngày, Chung Gia Hân bận bịu với việc nhà như dọn dẹp, nấu ăn, buổi tối mệt nên chỉ muốn ngủ, ít có thời gian hẹn hò riêng với chồng.

MV của Chung Gia Hân Chồng con đóng MV về tình mẫu tử của Chung Gia Hân. Video: Youtube/Linda Chung

Chung Gia Hân hoạt động ở làng giải trí 21 năm, từ khi đoạt giải Hoa hậu gốc Hoa quốc tế năm 2004. Người đẹp từng đóng các phim TVB như Đại dược phường, Cự luân, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Phi hổ 2. Sau Bác sĩ nhi khoa (2021), diễn viên chưa ra mắt phim mới. Những năm gần đây, cô tham gia các show truyền hình, quay quảng cáo, tổ chức liveshow.

Như Anh (theo St Headline)